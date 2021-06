Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tři v jednom

LIBERECKO – Nepoučitelný trojlístek zaměstnal policisty.

Byl pochmurný pátek 28. května. Po obloze poletovala kupovitá oblačnost a slunce o sobě dávalo vědět jen sporadicky. Člověk mohl spíše jen tušit, že se v nadhlavníku zlatý kotouč někde skrývá, než že by ho na vlastní oči viděl. Po náměstí jednoho malebného městečka protkaného historií, poněkud v ústraní industrializovaných částí Liberecka, nemihnul se ani uchazeč o zaměstnání, ani matka s kočárem, ba ani vitální senior ověšený několika igelitkami plnými nepostradatelných věcí. A to ani přesto, že bylo skoro poledne. Doba jako ulitá pro toulky těchto tří skupin obyvatelstva. Jistě, že byla na vině nepřízeň počasí. Nejzajímavějším objektem na náměstí města v Podještědí, kromě majestátního Mariánského sloupu, byl nastartovaný postarší vůz. Motor líně pobublával a koncová světla sem tam blikla. Zřejmě kunou nakousaný kabel nebo oxidace. Je zbytečné lámat si hlavu nad příčinou blikajících obrysovek. U staršího západoněmeckého osobáku může být těch důvodů nespočet. I registrační značka vzbuzovala více otázek, než že by nechala kdekoho zcela lhostejným. Ač městečko zvyklé na přívaly turistů s roztodivnými registračními značkami, přesto však bedlivě pozorující nové příchozí. Sled událostí potvrdil smyšlenku, že ve voze nebude našinec. Most, Litoměřice, Mikulov. Rozmanitá to trojice pasažérů.

Jakmile řidič nabyl přesvědčení, že by bylo dobré posunout se na cestě zase o kus dál, proti jeho rozhodnutí byla projíždějící policejní hlídka. Kousek za náměstím se rozblikala modročervená světla majáku služebního vozu. Řidič po ujetí padesáti metrů výzvy uposlechl a zajel ke kraji. Rutinní scénář. Vyřčený pozdrav a žádost o předložení dokladů potřebných k řízení. Zpoza volantu vstříc policistům směřoval jen pohled s výrazem dětského zmatení a naprostého nepochopení. „Zapomněl jsem řidičák doma“, ozvalo se po chvíli. Další adresná výzva k prokázání totožnosti na sebe nenechala dlouho čekat. „Napamatuju se, kdy jsem se narodil“, zazněla odpověď s nádechem otázky. Spolujezdkyně zřejmě proto, aby zachránila situaci, vložila se do debaty. „Má problémy s pamětí“, vyhrkla k policistům. Muž za volantem se policistům představil s několika dalšími identitami, leč dokladu k potvrzení svých slov nedodal. Ani jedna z entit bohužel neodpovídala policejním evidencím. Následovala tedy výzva k podrobení se dechové zkoušce a orientačnímu testu na přítomnost drog. Řidič odmítl. Jakmile jej policisté vyzvali, aby je následoval na blízkou stanici, rozvzpomněl se, že doklad totožnosti vlastně má, ale nepředložil ho, neboť má vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel. 34letý muž z Litoměřicka tak putoval v doprovodu policistů na služebnu.

Proč nadpis článku „Tři v jednom“? O necelou hodinku a půl později projížděla tímtéž malebným městečkem v Podještědí další policejní hlídka. Když na okraji města míjeli policisté benzinovou čerpací stanici, spatřili nápadně pomalu jedoucí západoněmecký vůz. I rozblikala se modročervená světla majáků znovu. Vůz zastavil a policisté přistoupili ke kontrole. Přesto, že se oproti prvnímu případu snížil počet přepravovaných osob o jednu, neboť ta se stále ještě zpovídala na policejní služebně a nebyla tak schopna doplnit původní tým, došlo ve voze k obměně míst. Ten, co původně seděl na zadním sedadle, zaujal nyní místo řidiče. Jen spolujezdkyně zůstala sedět na výsostném postu hned vedle. Ani v tomto případě policisté s výzvou k předložení dokladů potřebných k řízení nebyli úspěšní. „Žádné doklady u sebe nemám“, odvětil 44letý muž z Mostecka. Spolujezdkyně zůstala mlčky, aniž by použila čarovnou formuli o zhoršené paměti řidiče. Po chvíli muž nadiktoval policistům své nacionále. Na fotografii v evidencích byl však někdo jiný. I pokusil se vydávat za svého bratra, leč na zkušené policisty si nepřišel. Samozřejmě i on odmítl dechovou zkoušku a orientační test na drogy tak, jako jeho předchůdce. Aby toho nebylo málo, i on měl vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel stejně tak, jako jeho o deset let mladší kolega. Vcelku pochopitelně mu byla ze strany policistů nabídnuta možnost, která se neodmítá, a to nahlédnout do útrob policejní stanice. O chvíli později už mířil v doprovodu mužů zákona na policejní služebnu, kde se šťastně shledal se svým 34letým kumpánem.

Čtenářům, kteří se dopracovali až k této části článku je již celkem jasné, proč „Tři v jednom“.

To Vám takhle v pátek odpoledne projíždí další policejní hlídka jedním malebným městečkem v Podještědí. Tam, kde je krásný Mariánský sloup uprostřed náměstí. Když tu náhle - podezřele pomalu jedoucí vůz západoněmecké značky. Modročervená světla majáků, výzva jménem zákona a tři smutné obličeje civící na uniformu. Přeci jen se něco změnilo. Dva muži zaujali místa pasažérů a za volant usedla dáma. Ze změn to bylo asi tak všechno. „Nevlastním řidičský průkaz a mám zákaz řízení“, zaznělo policistům v ústrety dívčím hláskem. „Podrobíte se dechové zkoušce na alkohol a orientačnímu testu na drogy?“ „Odmítám“, uvedla žena stroze.

A tak se stalo, že i 20letá (ne)řidička dostala příležitost prohlédnout si vnitřní prostory policejní stanice.

Povedenému trojlístku, který navštívil malebné městečko protkané historií, tam v Podještědí, sdělili policisté obvinění z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Shodně jim tak v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

10. června 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

