Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Tři promile za volantem

LIBEREC – Policisté z Dopravního inspektorátu vyšetřují dvě na sobě nezávislé dopravní nehody, které však mají jeden společný jmenovatel, alkohol.

V pátek 25. října odpoledne se na jedno z obvodních oddělení v Liberci dostavila žena, která uvedla, že byla účastnicí dopravní nehody. Když projížděla se svým osobním automobilem po hlavní silnici ve Vratislavicích, nedalo jí přednost jiné osobní vozidlo. Došlo ke srážce a škodě na majetku. Viník dopravní nehody však z místa ujel, a to i přesto, aniž by učinil veškerá opatření, která mu ukládá zákon. Policisté bezprostředně po oznámení začali případ vyšetřovat. Poškozená řidička si naštěstí poznamenala registrační značku automobilu, který dopravní nehodu způsobil. Policisté tak měli během okamžiku jasno. Kontaktovali majitelku vozidla, kterou byla 39letá řidička z Liberce. Ta nejprve uvedla, že dopravní nehody účastna nebyla. O několik okamžiků později již připustila, že místem, kde ke střetu došlo, skutečně projížděla a následně i to, že jiné projíždějící vozidlo nabourala. Liberečanka se dostavila na služebnu a policisté u ní pochopitelně provedli orientační dechové zkoušky. Přístroj opakovaně vykazoval jen těžko uvěřitelné hodnoty, které dokonce přesáhly tři promile alkoholu v jejím dechu. Následovalo zadržení jejího řidičského průkazu a posléze také, ve zkráceném přípravném trestním řízení, sdělené podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Nesvědomité ženě tak v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Celková škoda, kterou svým jednáním způsobila, dosáhla na částku 120tisíc korun.

Dalším podnapilým viníkem dopravní nehody byl i 34letý muž z Litoměřicka. Ve svém zaparkovaném automobilu popíjel, ve čtvrtek 24. října večer, alkoholické nápoje. Jakmile došel k závěru, že po pěti pivech a několika decilitrech tvrdého má již dost, rozhodl se auto zajistit a odejít. Alkohol velmi pravděpodobně narušil motoriku a vnímání muže natolik, že omylem uvolnil ruční brzdu na svahu zaparkovaného vozu. Ten se tak celkem pochopitelně vydal jediným možným směrem. Couvající vůz nejprve přejel místní pozemní komunikaci a pokračoval až k nedalekému rodinnému domu. Následoval náraz a až zhroucený sloupek plotu s poškozeným pletivem dokázal automobil zastavit. Rána proťala noční ticho, což pochopitelně vytrhlo z poklidného večera majitele domu.

Policisté přivolaní na místo dopravní nehody provedli u řidiče škodovky orientační dechovou zkoušku. Ukazatel hladiny alkoholu v dechu vykázal hodnoty přes 3,1 promile. Následovalo zadržení mužova řidičského oprávnění a jeho převoz na služebnu Obvodního oddělení v Chrastavě. Tam si také vyslechl sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Stejně tak jako v předchozím případě i jemu, v případě odsouzení, může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

31. října 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem