Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

SPEED MARATHON 2019

KRAJ - Do celorepublikové akce se mohla zapojit samotná veřejnost, a to navrhováním vlastních vhodných míst, kde by bylo možné kontrolovat rychlost.

Ve středu 3. dubna 2019 proběhla také v Libereckém kraji dopravně bezpečnostní akce TISPOL "SPEED MARATHON" dlouho dopředu avizovaná médii. Výjímečná byla tím, že se do ní zapojili i občané, kteří měli možnost dávat policistům tipy na riziková místa, kde by měla měření rychlosti probíhat. Hlasovat mohli v průběhu celého měsíce února.

"Lidé v Libereckém kraji navrhli do této akce celkem 282 míst, z nichž dopravní policisté vybrali celkem 68, kde probíhalo měření rychlosti. Stejně jako v uplynulém roce se i letos objevily mhody žertovné návrhy, kde v praxi není možné měření nejvyšší dovolené rychlosti provádět", uvedl kpt. Ing. Jan Frieser z odboru služby dopravní policie. Na území Krajského ředitelství policie Libereckého kraje to byla například tato místa:

plocha Máchova jezera nebo vodní nádrž Harcov

Sosnová - závodní okruh

vrchol Tanvaldského Špičáku

Šolcův rybník

letiště Liberec

vrchol rozhledny s restaurací Liberecká výšina a jiné další vtipné návrhy.



Do akce jsme nasadili v kraji na tři desítky policistů. V průběhu akce policisté zkontrolovali v celém kraji celkem 249 řidičů. Ti se dopustili dohromady 180 přestupků proti zákonu o silničním provozu, za které zaplatili na pokutách 84 200 korun. Blokově policisté vyřešili 165 přestupků a dalších 15 oznámili do správního řízení. Přesto, že akce byla médii dlouho dopředu avizovaná, porušilo nejvyšší dovolenou rychlost celkem 113 řidičů. Největšího hříšníka zaznamenaly přístroje na Českolipsku na silnici I/9, který překročil po odečtení tolerance rychlost v místě, kde je nejvyšší dovolená rychlost 70km/h o 33 km/h. Největšího hříšníka, který překročil rychlost v obci, naměřili policisté na Liberecku - v obci Raspenava. Po odečtení tolerance jel na padesátce 75 km/h.

Dva z kontrolovaných řidičů usedli za volant pod vlivem alkoholu, kdy naměřené hodnoty byly do jedné promile. V jednom případě usedl řidič za volant pod vlivem návykových látek. Ve 14 případech policisté řešili nepoužití bezpečnostních pásů a v 15 případech nevyhovující technický stav vozidla.

Přehled přestupků včetně sankcí a bodového hodnocení:

překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více, 5 bodů, správní řízení – pokuta od 5000-10000 Kč, zákaz činnosti od 6-12 měsíců překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více, 3 body, pokuta do 2500 Kč, překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h, 2 body, pokuta do 1000 Kč (pokud je překročení o méně než o 5 km/h včetně, pak nejsou trestné body) překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o 50 km/h a více, 5 bodů, správní řízení – pokuta od 5000-10000 Kč, zákaz činnosti od 6-12 měsíců překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o 30 km/h a více, 3 body, pokuta do 2500 Kč překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo obec o méně než 30 km/h, 2 body, pokuta do 1000 Kč (pokud je překročení o méně než o 10 km/h včetně, pak nejsou trestné body)



4. 4. 2019

por. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

