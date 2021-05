Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řídil pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení

JABLONEC NAD NISOU – Muži, který pod vlivem alkoholu a s dvěma zákazy řízení projížděl ulicemi města, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.

Minulý týden ve čtvrtek policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení vedeném do 48 hodin sdělili 63letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil týž den dopoledne kolem půl deváté hodiny. Policisté ho v té době kontrolovali při řízení vozidla VW Golf variant v ulici Lesní v Jablonci nad Nisou. Před tím s tímto vozem projížděl minimálně ulicemi Hasičský, Jungmannova, Smetanova, Podhorská a Mostecká. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že tento muž má v současné době vysloveny Okresním soudem v Jablonci nad Nisou dva zákazy řízení motorových vozidel, a to první do března 2023 a druhý do září 2025. Navíc provedenou dechovou zkouškou v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 0,31 promile. Hlídka muže následně zadržela a umístila do policejní cely. O jeho propuštění na svobodu rozhodl až následující den soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, kam byl po provedených úkonech a sdělení podezření eskortován. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.





3. 5. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

