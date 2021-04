Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič z místa nehody ujel

JABLONECKO - Řidič, který zavinil dopravní nehodu včera večer ve Smržovce, z místa události ujel.

Včera večer krátce před půl devátou hodinou se stala dopravní nehoda ve Smržovce na náměstí T. G. Masaryka. Řidič s vozidlem Citroen Berlingo jel po hlavní silnici ve směru od Tanvaldu do Lučan nad Nisou, kde vlivem nepřiměřené rychlosti v levotočivé zatáčce vyjel vpravo mimo vozovku, přejel chodník a na přilehlém parkovišti narazil do zaparkovaného vozidla Škoda Fabia, to se odrazilo na druhé vozidlo Škoda Fabia combi, a toto ještě bylo odraženo na třetí zaparkované vozidlo Škoda Suberb. Řidič s Citroenem ještě také narazil do svislé dopravní značky. Následně z místa události ujel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon.

Policistům se podařilo (díky důležité informaci o místě jeho odstavení) dvacet minut po dvaadvacáté hodině nalézt zaparkované ve Smržovce. Po jeho řidiči na základě několika získaných poznatků i nadále pátráme. Předběžná výše způsobené škody činí částku 235.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





11. 4. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mlujvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem