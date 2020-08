Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič přehlédl cyklistu

JABLONECKO – Řidič s motorovým vozidlem přehlédl před ním jedoucího cyklistu a narazil do něj.

Minulý týden ve čtvrtek se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Hlavní na silnici první třídy číslo čtrnáct. Osmdesátiletý řidič s vozidlem Škoda Superb jel ve směru od Jablonce nad Nisou do Tanvaldu, kde při průjezdu táhlé levotočivé zatáčky před sebou přehlédl ve stejném směru jízdy při pravém okraji vozovky jedoucího sedmdesátiletého cyklistu, do jehož jízdního kola zezadu narazil. Cyklista po tomto střetu upadl na pravou krajnici a řidič s vozidlem ještě pokračoval v jízdě asi 100 metrů, kde následně zastavil. Zraněný cyklista byl z místa události převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do jablonecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Předběžná výše způsobené škody činí částku 8.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





18. 8. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem