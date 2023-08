Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Půjčené peníze nevrátil

JABLONECKO – Muži, který si od svého známého půjčil přes sto tisíc korun a nevrátil mu je, komisař sdělil podezření ze spáchání trestného činu.

Včera komisař z Oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělil 40letému muži z Jablonecka podezření ze spáchání trestného činu podvod, kterého se dopustil tím, že si v době od loňského září do letošního dubna po několika částkách půjčil od svého známého ve Velkých Hamrech celkem 101 tisíc korun, které podle dohody do současné doby nevrátil a úmyslně uvedl poškozeného muže v omyl. Podezřelému tak nyní v případě odsouzení hrozí za spáchání uvedeného trestného činu trest odnětí svobody až na pět let, a to vzhledem k výši způsobené škody.





2. 8. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

