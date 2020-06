Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pozor na podvodné inzeráty

KRAJ/LIBEREC – Nákup mazlíčka se zvrhl v sérii nekoordinovaných plateb na účet podvodníka.

O prodejích různého zboží či zvířat prostřednictvím neověřených a necertifikovaných portálů jsme vás již informovali několikrát. I přes upozorňování na to, abyste nepodlehli svodům podvodných prodejců, vyvarovali se nákupu na neověřených prodejních internetových stránkách, případně nezasílání fotografií svých dokladů anebo unikátních kódů ze svých platebních karet, jsou však tací, kteří tlaku podvodníkům podlehnou. Tyto svody velmi často končí prázdným bankovním účtem, zbožím v nedohlednu a návštěvou policejní stanice.

Nejinak tomu bylo v případě ženy, která si v dubnu tohoto roku na českých internetových stránkách vyhledala prodejce psa. Prostřednictvím komunikačního kanálu v mobilní aplikaci oslovila prodejce. Ze zahraničního telefonního čísla jí přišla odpověď s fotkami vytouženého štěněte. Žena již v tuto chvíli mohla pojmout podezření, že něco není v pořádku. České internetové stránky a zahraniční telefonní číslo? Prodejce během chvíle začal vyžadovat pro zdárný obchod nutně čísla a později i fotografie dokladů totožnosti kupující. Žena podle instrukcí zaslala požadované a s prodejcem se domluvila na částce přesahující deset tisíc korun. Následujícího dne byla oslovena z dalšího zahraničního telefonního čísla s tím, aby si dohodla přepravní podmínky a způsoby platby. Odeslala fotografie své platební karty, načež obdržela zpětně potvrzovací kód, který ji vybízel k zaplacení bezmála 15tisíc korun. Na telefon jí přišly další zprávy, tentokráte v jiném jazyce, v nichž opět stálo potvrzení o platbě, avšak za více jak třicet tisíc korun. To již žena pojala podezření, že je něco v nepořádku. Dotazovala se sice prodejce na neobvyklé jednání, ten jí však sdělil, že se jedná pouze o omyl způsobený omezením v platnosti potvrzovacího kódu platby. Opět ji vyzval k zaplacení částky v dalším příkazu, který jí o několik chvilek poslal. Žena se tak stala obětí promyšleného podvodu. Poté, co jí zpráva přišla s potvrzovacím kódem, odeslala jej a potvrdila tak tím další platbu. Vzápětí, světe div se, přišly další dvě zprávy v jiném jazyce s potvrzovacími kódy k platbě na další částku. Prodejce skrytý ve virtuálním světě naléhal, aby k potvrzení platby došlo co nejrychleji. Žena naštěstí zbystřila natolik, aby si prohlédla stav na svém účtu. Jakmile zjistila, že převedla internetovým bankovnictvím na účet prodejce více jak 40tisíc korun, přestala reagovat na tlak vyvíjený podvodníkem a rozhodla se případ neprodleně oznámit na policejní stanici.

Rekapitulace případu je děsivá. Podvodný prodejce se pokusil ze ženy podvodem vymámit bezmála 180tiscí korun. Žena přišla o úspory ve výši více jak 40tisíc korun. A vytoužený pejsek? Ten zůstal jen na fotografiích.

I další obdobný případ vyšetřují liberečtí kriminalisté. Na počátku měsíce dubna si na českých internetových stránkách vyhlédl psa muž z Moravy. Oslovil prodejce prostřednictvím mobilní aplikace, kdy jej prodejce okamžitě kontaktoval. Uživatel zahraničního telefonního čísla vyzval kupujícího k úhradě zálohy v ceně poloviny hodnoty prodávaného pejska. Zároveň prodejce zaslal kupujícímu číslo bankovního účtu, na který měla být částka adresována. Muž tedy v dobré víře zaslal smluvenou sumu. Od této doby přestalo zahraniční telefonní číslo s podvedeným mužem komunikovat. Konec je stejný jako v předchozím případu. Peníze pryč a mazlíček nikde.

Opět tedy nezbývá než apelovat na další případné kupující.

Vždy si ověřte, zda je prodejce certifikovaný a jaké jsou na něho recenze. Zároveň buďte na pozoru, pokud s vámi někdo komunikuje prostřednictvím jiných telefonních čísel, než která jsou zapsaná na internetových stránkách, mají jiné telefonní předvolby, komunikují v cizím jazyce.

Případnou komunikaci si vždy zálohujte.

Neposílejte nikomu platby předem.

Neposílejte nikomu informace ze svých osobních dokladů nebo čísla bankovních účtů či specifická čísla platebních karet.

Nepodléhejte tlaku prodejců, kteří vás tlačí do rychlého, zmatečného, netransparentního převodu nebo zaslání peněz. Vy jste kupující, jsou to vaše peníze, nezbavujte se jich tak jednoduše!!

Vždy se tedy raději obraťte na prodejce, které znáte, kteří jsou ověření a certifikovaní, a o nichž jste si zjistili veškeré potřebné informace.

V případě prodeje zvířat využívejte řádně zapsané chovné stanice, které nabízejí zvířata s jasným původem a jejichž pracovníci vám jsou schopni zajistit nejen předvedení zvířete, ale například vám dokladovat nezbytná veterinární vyšetření, vydat vám kupní smlouvu a další důležité dokumenty.

Za vidinou snadného výdělku nebo za zajímavými a nižšími cenami, či za prodejem neobvyklého a ceněného zboží se může skrývat podvodník. Buďte prosím na pozoru.

V případě, že jste se také stali terčem podvodníka, obraťte se na linku 158 nebo na kteroukoli součást obvodních oddělení Policie České republiky.

10. června 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

