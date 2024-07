Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pozor na podvodné investice

KRAJ – Nenechte se nalákat na snadné a rychlé zbohatnutí.

V moderním světě je používání počítačů, chytrých telefonů a především internetu běžnou a někdy i nezbytnou činností. Bohužel s tím roste i počet případů, kdy se uživatelé internetu stanou obětí nějakého podvodu. Útočníci cílí na své oběti všemi možnými způsoby, kdy jedním z nich je v současné době snadné a rychlé znásobení financí.

Mnoho uživatelů se nechá zlákat nabídkou výhodných investic, které se v online prostoru velmi často vyskytují. Reklamy na takovéto investice se objevují i na známých a ověřených internetových stránkách. Využívají fotografie známých osobností, kdy pod jejich jmény používají smyšlené výroky a názory, zobrazují falešné profily s nepravdivými recenzemi nebo se tváří jako velké a známé společnosti. Po kliknutí jsou uživatelé přesměrováni na stránky, kde vyplní kontaktní údaje, především telefonní číslo a emailovou adresu. Následně je podvodníci kontaktují a pokusí se je přesvědčit o snadném a rychlém znásobení jejich vkladu, ať už ve formě peněz nebo kryptoměny. Tomu napomáhá i to, že pachatelé s obětí většinou komunikují přímo po telefonu a navodí v ní pocit důvěry. Komunikace probíhá delší dobu a podvodníci se z oběti snaží vylákat co nejvíce finančních prostředků. Poškozeného informují o tom, jak se jeho vklad zhodnocuje, což některé přiměje zvýšit investici, zároveň pachatelé méně zdatným uživatelům radí a pomáhají, jak projít celým procesem investování. Tímto mohou získat vzdálený přístup k zařízení poškozeného nebo z něj vylákají přístupové údaje do internetového bankovnictví a odčerpají jeho finanční prostředky. Následně s ním ukončí veškerou komunikaci.

Jednou z obětí těchto podvodníků se v tomto týdnu stal i padesátiletý muž z Lomnice nad Popelkou, který pod vidinou výhodného investovaní do kryptoměny zaslal na několik bankovních účtů celkem 1 222 735 Kč. Pachatelé s poškozeným komunikovali přes dva měsíce. Přesvědčili ho o výhodách investování s příslibem zdvojnásobení vkladu, načež on jim poslal své úspory. Zároveň ho i přiměli, aby si zřídil u některých bank půjčky a peníze následně také investoval.

Policie proto všem uživatelům internetu radí: „Buďte ostražití! Nenechte se zmást klamavými reklamami. V případě pochybností se poraďte s někým blízkým, odborníkem nebo se obraťte na Policii ČR, obzvlášť v případech, že někdo koho jste nikdy neviděli, bude po vás požadovat zaslání vašich peněz na nějaký neznámý účet.“

30. července 2024

nprap. Libor Barták

preventista KŘP Libereckého kraje

