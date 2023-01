Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pozor na lyže!

JABLONECKO – V souvislosti s krádeží lyží v Bedřichově upozorňujeme návštěvníky horských středisek, aby si dávali pozor na své odložené lyžařské vybavení.

Vlivem zimního počasí je v současné době lyžařská sezóna v plném proudu. Do rekreačních oblastí a lyžařských středisek nejen o víkendu ale i ve všedních dnech přijíždí mnoho návštěvníků, kteří si v nich užívají jak sjezdové tak běžecké lyžování. S těmito sporty je spojeno samozřejmě mnoho krásných zážitků, avšak bohužel někdy i ty tak trochu nepříjemné.

Do těch nepříjemných patří především to, že se vám během odpočinku, nějaké pauzy či ukládání lyžařského vybavení do vozidla například lyže „ztratí“. Všude mezi námi se pohybují lidé, kteří takových chvil nepozornosti druhých rádi ihned využijí. Jeden takový případ se stal tento týden ve středu v Bedřichově. Matka se synem se rozhodli, že si odpoledne vyjedou do Bedřichova na běžky. Vozidlo žena zaparkovala na centrální parkovišti. Po návratu z lyží dal svoje běžky do vozidla a spolehla se na to, že si do vozu uloží svoje lyže i syn. Bohužel oba odjeli s vozidlem s parkoviště bez synových lyží, které zůstaly zapíchnuté ve sněhu na parkovišti. Jednalo se o zánovní běžecké lyže Fischer v hodnotě téměř 12 tisíc korun. To, že odjeli z Bedřichov bez těchto lyží, zjistila žena až v Jablonci nad Nisou. Okamžitě se vrátili se synem do Bedřichova, kam dorazili krátce po půl sedmé hodině v době, kdy na centrálním parkovišti byl velký pohyb odjíždějících návštěvníků se svými vozidly. Při příjezdu k parkovišti ještě chlapec své lyže zapíchnuté ve sněhu viděl, ovšem než vystoupil z vozidla a došel k nim, už na místě nebyly. Zloději opravdu stačila minuta na to, aby lyže vzal a zmizel s nimi mezi lidmi a vozy na parkovišti.

Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou Mšeně již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež a nyní prověřují veškeré okolnosti celého případu. Pachateli v případě dopadení hrozí za spáchání uvedeného přečinu trest odnětí svobody až na dva roky.

V souvislosti s těmito případy upozorňujeme návštěvníky horských středisek a lyžařských areálů, aby své lyže a další sportovní vybavení nenechávali bez dozoru. Volně odložené věci lákají zloděje, kteří se s úmyslem krást v těchto místech pohybují a využívají příležitosti odcizit nijak nezajištěné lyže, hůlky apod. Mějte své lyžařské vybavení vždy pod dohledem i v době, kdy se například rozhodnete v průběhu sportování pro občerstvení a dáte lyže z nohou.





27. 1. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

