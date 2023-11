Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté se zaměřili na zimní výbavu

KRAJ – Upozorňujeme řidiče na podmínky provozu vozidel v zimním období.

V tomto a minulém týdnu policisté z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje společně se zástupci BESIPu připravili dvě preventivní akce u oblíbených nákupních center v Liberci. Cílem akcí bylo informovat širokou veřejnost, především pak řidiče, o nástrahách zimního počasí v silničním provozu. Připomenout důležitost správné výbavy vozidel, na co si dát pozor a jak se chovat, abychom neohrozili sebe ani ostatní.

V období od 1. listopadu do 31. března platí pro řidiče povinnost vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., zákona o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně v § 40a, kde je stanoveno, že řidič musí mít na vozidle zimní pneumatiky a to v případech, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Pokud je na pozemní komunikaci umístěna dopravní značka C 15a „povinná zimní výbava“, musí řidiči užít zimní pneumatiky vždy bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané počasí.

Zimní pneumatika má vypadat tak, že u vozidel do hmotnosti 3,5 tuny bude hloubka dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u těžších vozidel nejméně 6 mm, jinak ztrácí stabilitu a brzdná dráha se prodlužuje. V případě použití náhradní pneumatiky pro nouzové dojetí, nemusí splňovat uvedené podmínky. Vhodné je zapamatovat si pravidlo 4x4:

4 stejné pneumatiky na vozidle jsou povinností

4 zimní sezóny je doporučená doba pro použití pneumatik

4 mm je minimální hloubka dezénu

4 měsíce v roce – uplatnění pro zimní pneumatiky

V zimním čase se ve vozidle určitě neztratí ani škrabka na led nebo rozmrazovač skel a zámků, smetáček a rukavice. V nouzi se hodí i startovací kabely a baterka.

Za zhoršených klimatických a povětrnostních podmínek musí řidič přizpůsobit rychlost jízdy vzhledem ke svým schopnostem, tak i k vlastnostem vozidla. Vozidlo musí být pořádně očištěno, aby řidič dobře viděl vpřed, vzad i do stran, nebo aby se ze střechy a případného nákladu neuvolnil tající se led.

Při akcích se policisté zaměřili i na chodce a případné cyklisty, jako účastníky silničního provozu a upozornili je na nejdůležitější pravidlo „BÝT VIDĚN“, a to vzhledem k dlouhému časovému intervalu noční doby. A samozřejmě i oni musí při námraze a sněhové pokrývce přizpůsobit svou chůzi a případnou jízdu svým možnostem. Každý z oslovených si odnesl nejen cennou radu, ale i drobný praktický dárek, který se hodí do blížící se zimy.

3. 11. 2023

por. Bc. Dana Burešová, DiS.

preventistka KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem