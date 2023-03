Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté se zaměřili na dodržování nejvyšší povolené rychlosti

KRAJ – V rámci celorepublikové akce odhalili celkem 425 přestupků v dopravě.

Policisté v Libereckém kraji se v období mezi 6. a 17. únorem 2023 účastnili speciální celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která byla primárně zaměřená na dodržovaní stanovených rychlostních limitů. Do akce se zapojilo celkem 130 policistů, jak z dopravní, tak i z pořádkové služby, kteří během 4 dní zkontrolovali 671 vozidel a jejich řidičů. Celkem zjistili 425 dopravních přestupků, převážnou většinu z nich vyřešili příkazem na místě v celkové výši 265 400 korun. Celkem 11 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.

Nejčastěji zjištěným přestupkem, bylo překročení rychlosti a to ve 288 případech, 2 řidiči před jízdou požili alkohol a 4 řidiči užili jiné návykové látky. Jeden řidič neměl řidičské oprávnění. Druhým nejčastějším prohřeškem byl nevyhovující technický stav vozidla, a to celkem v 35 případech. Dalších 28 řidičů vyjelo bez platné dálniční známky. Za tyto přestupky uložili policisté pokuty ve výši 28 000 korun. A nelze opominout další vážné přestupky, které byly u řidičů časté - držení hovorového zařízení, a to celkem v 17 případech a ve stejném počtu případů nepoužití bezpečnostních pásů.

V dopravních akcích zaměřených nejen na řidiče budou policisté i nadále pokračovat.





3. 3. 2023

nprap. Bc. Jiří Košek

preventista KŘP Libereckého kraje

