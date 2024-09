Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté pronásledovali ujíždějícího řidiče

JABLONECKO – Muž, který ujížděl policejní hlídce, měl vyslovený zákaz řízení a soudem byl na něj vydaný příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.

Policisté na lince 158 přijali 13. srpna dopoledne krátce po deváté hodině oznámení o řidiči s vozidlem VW Passat zelené barvy, který při jízdě po silnici z Rychnova do Jablonce nad Nisou – Kokonína kličkuje a svým způsobem jízdy ohrožuje další účastníky silničního provozu.

Jakmile policisté z Oddělení hlídkové služby v Jablonci nad Nisou obdrželi tuto informaci, vyjeli za použití majáku do míst, kde by se mohl uvedený řidič s vozem pohybovat. Hlídka ho dojela v Kokoníně v ulici Letní, kde se v řadě několika aut zařadila za něj. Tento řidič ovšem, jakmile zjistil, že policisté staví jeho, sešlápl plyn a začal ujíždět. Následně začalo několikakilometrové pronásledování z Kokonína přes Novou Ves nad Nisou, Smržovku až do Tanvaldu. Během velmi riskantní jízdy ujíždějící řidič ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu a samozřejmě nerespektoval jakékoliv pravidla daná zákonem, a to zejména v okamžicích, kdy vjížděl do křižovatek z vedlejších silnic na hlavní.

V Tanvaldě pak při jízdě od kruhového objezdu směrem do centra odbočil do ulice Česká a následně jel směrem do Žďáru. Ovšem při průjezdu levotočivé zatáčky vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl v situaci, kdy se v protisměru přiblížilo protijedoucí vozidlo, a vyjel vpravo mimo komunikaci, což ho nezastavilo.

Během následného zákroku policistů se snažil vycouvat s vozem zpět na silnici, přičemž jednoho z nich bezprostředně ohrozil. Zakročující policista se naštěstí stačil najíždějícímu vozidlu včas vyhnout. Po následném zadržení řidiče policisté provedenými kontrolami zjistili hned několik možných důvodů, pro které se jim snažil ujet. Zadržený 34letý muž měl totiž Městským úřadem Nový Bor vyslovený zákaz řízení motorových vozidel a Okresním soudem v Děčíně byl na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.

Minulý týden vrchní inspektor z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil jeho trestní stíhání jako obviněného ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Obviněný ovšem není žádným nováčkem v páchání trestné činnosti. V evidenci rejstříku trestů má již 21 záznamů. Policisté ho samozřejmě na základě vydaného příkazu k dodání do výkonu trestu odnětí svobody po provedených úkonech eskortovali do Vazební věznice v Liberci. Obviněnému tak nyní hrozí za spáchání uvedených trestných činů další trest odnětí svobody, a to až na šest let.





2. 9. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje





vytisknout e-mailem