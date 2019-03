Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté kontrolovali nelegální zaměstnávání cizinců

KRAJ – Při další z policejních akcí se muži zákona zaměřili na kontroly pobytu cizinců, neoprávněné zaměstnávání a nelegální migraci.

V úterý 12. března zrealizovali policisté z Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství v Liberci, další z akcí zaměřenou na odhalování neoprávněného zaměstnávání cizinců. Od počátku letošního roku se tak jednalo již o pátou takovouto akci, jejímž cílem byla mimo jiné i kontrola neoprávněného pobytu cizinců na území České republiky, možné porušování povinností cizinců, které jim ukládá zákon o pobytu cizinců, ale také zjišťování trestných činů, kterých se cizinci mohou dopouštět. Ilustrační foto

Tentokráte policisté a jejich kolegové zamířili do výrobního podniku v Liberci, do kterého v rámci těchto kontrol v minulosti již několikráte zavítali.

Během součinnostní akce policistů cizinecké policie a Oddělení hlídkové služby Územního odboru Liberec, ve spolupráci s pracovníky Oblastního inspektorátu práce a Celní správy ČR, zkontrolovali na 54 občanů České republiky a 67 cizinců. V případě cizinců se jednalo převážně o občany Ukrajiny. Ve dvou případech zjistili porušení zákona o pobytu cizinců, za které uložili v příkazním řízení pokuty v celkové výši jeden tisíc korun. Nutno podotknout, že takovéto akce zcela jistě smysl mají, neboť oproti předchozím kontrolám neodhalili muži zákona spolu se svými kolegy žádné cizince, kteří by zde pracovali nebo pobývali neoprávněně.

V průběhu roku budou policisté z Odboru cizinecké policie Libereckého kraje provádět i další obdobné akce.

13. března 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

