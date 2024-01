Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté dopadli pachatele vloupání

ČESKOLIPSKO – Muž byl zadržen při útěku z místa činu.

V neděli 7. ledna krátce po půlnoci byli policisté z Oddělení hlídkové služby Česká Lípa vysláni důstojníkem Integrovaného operačního střediska k prověření oznámení vloupání do prodejny potravin v České Lípě.

Na základě šetření k popisu možného pachatele se jej hlídka vydala ihned hledat. Nedaleko si povšimla muže, který držel v ruce kovovou bednu připomínající kasu na finanční hotovost. Ten se dal před policisty okamžitě na útěk. Běh muži zřejmě komplikoval lup, který měl u sebe, tak jej postupně za sebou odhazoval. V křoví tak skončila kovová kasa s finanční hotovostí a posléze i mince uschované v pracovní rukavici. Sám se snažil ukrýt do jednoho ze vchodů do panelového domu. To mu však nebylo nic platné, před policisty neutekl.

Na místě se k vloupání přiznal a z kapes kalhot vytáhl další odcizené bankovky. Policisté z oddělení hlídkové služby muže převezli k dalším úkonům na příslušné obvodní oddělení v České Lípě.

Díky rychlé akci a všímavosti policistů se podařilo pachatele doslova pět minut po spáchání skutku zadržet a následně pak odcizené věci vrátit nazpět majiteli. Jednalo se o kovovou pokladní zásuvku s obsahem finanční hotovosti 30 000 korun, 150 Euro a stravenkami v nominální hodnotě 1 000 korun. Rozbitím skleněné výplně dveří způsobil navíc ještě škodu ve výši 14 080 korun.

30letý muž se uvedeného jednání dopustil i přes to, že byl rozsudkem Okresního soudu v České Lípě v únoru 2022 odsouzen pro stejný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, při němž došlo k podmíněnému propuštění se zkušební dobou do prosince 2025.

Dne 15. ledna 2024 si tak převzal z rukou vrchního inspektora z obvodního oddělení Česká Lípa Záznam o sdělení podezření z přečinu krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Vzhledem k tomu, že muž byl již za majetkovou trestnou činnost odsouzen, hrozí mu nyní trest odnětí svobody až na tři léta.

16.01.2024

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

