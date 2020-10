Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem alkoholu zavinil dopravní nehodu

JABLONECKO – Podnapilý řidič s vozidlem narazil zezadu do odbočujícího vozidla.



Včera policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili padesátiletému muži podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil v neděli 11. října odpoledne krátce po sedmnácté hodině v Železném Brodě. Tehdy tam jel s vozidlem Land Rover Discovery ulicí Masarykova ve směru od centra města do Semil, kde se plně nevěnoval řízení a narazil zezadu do vozidla Volvo, jehož řidič odbočoval vlevo do ulice Jiráskovo nábřeží. U řidiče vozu Volvo policisté vyloučili alkohol provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem u v tuto chvíli již podezřelého policisté při dechové zkoušce v jeho dechu naměřili hodnotu alkoholu 1,98 promile. Předběžná výše způsobené škody činí částku 160.000,- Kč. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.





14. 10. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

