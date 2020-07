Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pod vlivem alkoholu odjel z místa dopravní nehody

JABLONEC NAD NISOU – Bez řidičského oprávnění a pod vlivem alkoholu odjel z místa dopravní nehody.

V sobotu 4. července večer deset minut před půl desátou hodinou se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici 5. května. Řidič s vozidlem Škoda Fabia tam vycouvával z místa, kde parkoval, přičemž ovšem dvakrát přední částí vozidla narazil do před ním zaparkovaného vozu Škoda Superb. Poté z místa této dopravní nehody odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci stanovuje zákon. Během dvaceti minut ho ovšem policejní hlídka vypátrala v Jablonci nad Nisou v ulici V Závětří, kde provedenou dechovou zkouškou v jeho dechu naměřila hodnotu alkoholu 3,01 promile. Provedenou kontrolou policisté navíc zjistili, že tento muž měl do roku 2012 vysloveny tři zákazy řízení a od této doby si nové řidičské oprávnění nezařídil a v současné době není tedy držitelem jakéhokoliv řidičského oprávnění. Policisté muže na místě zadrželi a ve zkráceném přípravném řízení mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za jehož spáchání mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Po provedených úkonech byl podezřelý ze zadržení propuštěn na svobodu. Případ šetřili policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





7. 7. 2020

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

