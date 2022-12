Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pátráme po svědcích vážné dopravní nehody

LIBEREC - Žádáme veřejnost o spolupráci při vyšetřování dopravní nehody, ke které došlo na silnici I/35 v Liberci.

Liberečtí dopravní policisté pátrají po řidiči dosud neustanoveného vozidla a svědcích události, ke které došlo na silnici č. I/35 protínající Liberec.

V sobotu 15. října, kolem 15. hodiny, došlo na komunikaci I/35, u odbočovacího pruhu ke kruhové křižovatce u benzinové čerpací stanice "Čermák", ke střetu dvou vozidel. Na 26. kilometru, ve směru od Dlouhého Mostu, tou dobou jelo osobní vozidlo Opel Corsa, do jehož levé zadní části, z dosud nezjištěných příčin, nabouralo neustanovené vozidlo. Opel po střetu narazil do svodidel po pravém okraji komunikace, kde zůstal stát. Řidič druhého vozu z místa dopravní nehody odjel, aniž by učinil veškerá nezbytná opatření, která mu ukládá zákon č. 361/2000 Sb. Řidič Opelu byl se zraněními transportován do nemocničhího zařízení.

V této souvislosti žádáme nejen řidiče neznámého vozidla, aby se nám ozval prostřednictvím linky 158 nebo, aby přímo navštíl služebnu Dopravního inspektorátu v Liberci. Současně žádáme také další případné svědky události a řidiče, kteří inkriminovaným úsekem v uvedeném čase projížděli, a jejichž palubní kamery mohly dopravní nehodu zaznamenat, aby se nám ozvali.

Veškeré takto získané informace totiž mohou výrazným způsobem dopomoci k objasnění okolností a příčin vzniku nehodového děje.

Děkujeme za spolupráci.

