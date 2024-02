Ozvěte se nám!

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

LIBEREC - Případem poškození cizí věci se zabývají policisté z Obvodního oddělení Liberec – centrum.

Dosud neznámý pachatel nebo skupinka pachatelů poškodila posprejováním fasádu zdi na horním parkovišti obchodního domu Forum v Liberci. K události došlo v úterý 2. ledna, krátce po půl sedmé večer.

Do případu by mohla vnést několik důležitých poznatků skupinka mladých osob, která se pohybovala v prostoru parkoviště poté, co vyšla z obchodního centra. Tyto osoby se pohybovaly v blízkosti místa události a mohly zaznamenat důležité okolnosti související s případem.

Obracíme se tedy touto formou nejen na veřejnost, ale především na osoby na přiložených fotografiích se žádostí, aby se nám ozvaly, neboť právě jejich svědectví by nám mohlo výraznou měrou dopomoci k objasnění okolností důležitých pro úspěšné vyřešení případu.

Informace přijmeme prostřednictvím linky 158, na tel. čísle 974 461 100 nebo na služebně Obvodního oddělení Liberec – centrum.

V dané věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, za který pachateli, v případě odsouzení, může hrozit trest odnětí svobody až na jeden rok.

Děkujeme za spolupráci.

8. února 2024

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

