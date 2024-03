Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Objasnění pytláctví

SEMILSKO - Dostal chuť na srnčí maso, tak si ho šel ulovit.

Ve druhé polovině prosince loňského roku přijali policisté na Semilsku oznámení o možném pytláctví. Upozornili je na to místní myslivci, kteří narazili nejen na pytlácká oka, ale i srnku, která se do jedné z pastí chytila.

Zhruba od podzimu se k mysliveckému hospodáři začaly dostávat zprávy, že se na území obce Vysoké nad Jizerou pohybuje pytlačící osoba, která klade nástrahy ve formě smyček z drátů. V jedné takovéto nástraze byla dokonce jedna srna zachycena. Naštěstí nedošlo k jejímu úhynu. Pro členy mysliveckého spolku tak vyplynula častější kontrola daného území zamě řená na ,,škodnou“.

Jednoho prosincového odpoledne si myslivci během obchůzky všimli ve svém revíru mladé srny, která se chovala podivně. Zmítala se ve křoví a vypadalo to, že nemůže místo opustit. Po přiblížení se k srně zjistili, že je zachycená v drátěném pytláckém oku. Pravděpodobně byla uvězněná již delší dobu, jelikož měla zraněný krk od drátu, do kterého byla zamotána. Druhé oko drátu bylo připevněno ke kmeni keře. Myslivci přišli právě v čas. Srnka již neměla sílu a v utažené smyčce se dusila a sípala. Společnými silami a doslova vlastníma holýma rukama se jim ji podařilo vyprostit a pustit na svobodu. Po prohledání okolí nalezli ještě další takto nastražené tři kusy pytláckých ok. Tato metoda, jak sami myslivci uvádějí, je velmi krutá. Zvěř je totiž chycena do drátěného oka, kterým si při své snaze vyprostit se způsobuje krvavá zranění a utahování smyčky, čímž dochází k trýznivému uhynutí ve velkém stresu.

Policistům se ve spolupráci s místními myslivci a na základě místního šetření podařilo zanedlouho natipovat pachatele. Ten se pod tíhou získaných důkazu ke svému činu přiznal. Důvodem jeho pytlačení byla chuť na srnčí maso. Důsledky svého jednání včetně trýznivého úhynu zvířete, už nedomyslel.

Semilští kriminalisté zahájili trestní stíhání 62letého muže pro trestný čin pytláctví, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Ročně evidujeme v Libereckém kraji zhruba 3 případy pytláctví. Jedná se nejen o doma vyrobené nástrahy, ale také o neoprávněné lovení zveře a to i v období jejich hájení.

27. 3. 2024

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

