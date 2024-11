Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nezvládl řízení v zatáčce

ČESKOLIPSKO - Ze silnice vyjel do příkopu a narazil do stromu.

V úterý dne 19. listopadu kolem půl osmé hodiny ranní řídil 20letý řidič osobní vozidlo tovární značky Ford Focus po silnici II. třídy č. 268 ve směru z Nového Boru do Sloupu v Čechách. Při projíždění levotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, vlastnostem vozidla a povaze mokré vozovky, kdy následkem toho s vozidlem dostal smyk. Ten se mu už nepodařilo vyrovnat a havaroval do příkopu po pravé straně komunikace, kde ještě narazil do vzrostlého listnatého stromu. Se zraněním lehkého charakteru byl následně převezen k ošetření do českolipské nemocnice.

Policisté provedenou dechovou zkouškou přítomnost alkoholu u řidiče vyloučili. Technická závada jako příčina nehody nebyla na místě zjištěna ani uplatněna. Obutí zimních pneumatik v tomto období dle zákonných podmínek vozidlo splňovalo. Odhadnutá škoda na vozidle činí zhruba 30 tisíc korun.

Dopravní nehodu šetří českolipští dopravní policisté.

20. listopadu 2024

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

