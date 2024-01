Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Neslavné prvenství

ČESKÁ LÍPA – V Libereckém kraji se „zatím“ jedná o nejvyšší naměřenou hodnotu alkoholu v dechu řidiče.

V sobotu 13. ledna, krátce po 15. hodině, vyrazil na cesty s velmi zajímavým podílem alkoholu v těle 32 letý muž. Se svým plechovým pokladem vyjel z parkovací plochy poblíž centra České Lípy vstříc svému osudu. Přesněji řeč eno - vstříc dopravnímu značení. Záhy poté, co totiž uvedl svůj vůz do pohybu, nezvládl řízení, vyjel mimo komunikaci a naboural do dopravní značky.

Policisté přivolaní na místo dopravní nehody u řidiče okamžitě provedli opakované dechové zkoušky. Výsledky předčily jejich očekávání. Přístroj totiž vykázal hodnotu přesahující 3,2 promile. V tomto roce se tak jedná o „zatím“ nejvyšší zaznamenanou míru alkoholu u řidiče v Libereckém kraji.

V uvedeném případu policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento druh protiprávního jednání může pachateli, v případě odsouzení, hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců až na tři léta.

15. ledna 2024

por. Bc. Robovský Vojtěch

Oddělení tisku a prevence

KŘP Libereckého kraje

