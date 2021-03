Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na zasněžené vozovce nezvládl řízení

LIBERECKO – Po havárii museli zraněného řidiče z nákladního vozidla vystříhávat hasiči.

V pátek 19. 3. se večer krátce po devatenácté hodině stala dopravní nehoda v katastru obce Mnišek na silnici první třídy číslo 13. V místě poblíž odbočky na Mlýnci jel ve směru do Mníšku řidič s nákladním vozidlem Merecedes-Benz Axor, kde vlivem nepřiměřené rychlosti na zasněžené vozovce nezvládl průjezd pravotočivé zatáčky a dostal smyk. Následně vyjel vlevo mimo vozovku a narazil do náletového stromu. Zraněného zaklíněného řidiče museli z kabiny vozidla vyprostit až přivolaní hasiči. Po vyproštění byl řidič z místa události převezen posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje do liberecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Předběžná výše způsobené škody činí částku 150.000,- Kč. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří dopravní policisté.





22. 3. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

