Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Mikinu si z ócéčka neodnesl

LIBERECKO - Zabránila mu v tom bezpečnostní agentura.

Vcera v podvečer si zašel do Obchodního centra Forum v Liberci obhlédnout mikiny 27letý místní zloděj. Jedna se mu zalíbila v butiku se sportovním zbožím, stála 1 299 korun a byla černá. Rozhodl se ji ukrást a do protokolu nám později vysvětlitl, proč. Neměl na ni peníze. Navíc se úterý v Liberci prudce ochladilo a on měl na sobě jen větrovku. S mikinou, která mu padla do oka, proto odešel do převlékací kabinky, a když z ní zase vyšel, měl ji už na sobě.

Jenže mu dost nápadně vyčuhovala zpod jeho obnošené větrovky, což neuniklo ostraze.. Ta ho hned za pokladnami, když zboží nezaplatil, zadržela a přivolala nás. My jsme brzy zjistili, že byl v minulosti již šestkrát za krádeže pravomocně odsouzen. Poslední dvanáctiměsíční trest vykonal ve věznici s ostrahou 29. června letošního roku.

Policisté z obvodního oddělení Liberec centrum mu ještě téhož dne ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže, neboť se u něj jedná o recidivu. Za tu mu nově hrozí tři roky odnětí svobody.

19. 10. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem