Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Lovecká sezóna je v plném proudu

FRÝDLANTSKO – Policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontrolovali myslivce

Koncem léta a začátkem podzimu se příroda připravuje na období zimního nedostatku. Nadcházející chladné a neúrodné měsíce roku tak musí zvěř v našich lesích přečkat takřka jen s takovými zásobami, které si nastřádala v období měsíců hojnosti. K tomu, aby zvěř neživořila ve sněhové nadílce a v teplotách pod bodem mrazu, jí dopomáhají členové mysliveckých spolků. Myslivci v tuto dobu již začínají s přikrmováním, především spárkaté zvěře, a dokončují přestavby a rekonstrukce mysliveckých zařízení. Kromě toho se však zabývají také plněním limitů plánovaného odstřelu, mimo jiné proto, aby redukovali výskyt některých přemnožených druhů nebo, aby eliminovali slabé kusy zvěře, které by zimní měsíce jen stěží zvládly. To vše směřuje k tomu, aby se v naší krajině, v závislosti na udržitelných podmínkách, vyskytovala zvěř zdravá, produktivní a kvalitní.

V tomto období tak můžete spatřit myslivce, kteří vyrážejí do terénu, neboť ve své činnosti mají naplánovány také společné lovy. Na to, aby při těchto společných mysliveckých akcích byly splněny zákonné podmínky pro držení a nošení zbraní, dohlížejí v namátkových kontrolách také naši policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

K jedné takové namátkové kontrole vyrazili policisté také v sobotu 29. října. Během sobotního rána se policisté zaměřili na kontrolu platnosti dokladů nezbytných pro držení a nošení zbraně. Kontrolovali dodržování zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek, či zabezpečení zbraní a střeliva proti případnému zneužití.

Od nedávného začátku sezóny společných lovů již policisté namátkově zkontrolovali na čtyři desítky myslivců na čtyřech nahlášených lovech. Nutno podotknout, že neodhalili žádná porušení zákonných norem. Další bezmála desítku kontrol plánují specialisté z Odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál realizovat v dohledné době na dalších místech v našem kraji.

31. října 2022

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

