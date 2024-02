Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Lékař na Ukrajině

LIBERECKO – Virtuálnímu lékaři žena poslala 116 tisíc korun.

Liberečtí policisté se od pondělí 12. února 2024 zabývají dalším případem podvodného jednání na internetu. Známý modus operandi legendy vojáka/lékaře se osobně dotknul 62leté ženy z Liberecka.

Loni v březnu se měla žena na sociální síti Facebook seznámit s mužem vystupujícím na profilu pod jménem Thomas Michal, 65letý vdovec pracující jako doktor a chirurg. V pokračující komunikaci uvedl, že pracuje na Ukrajině ve válečné zóně ale chtěl by se vrátit zpět do Čech. Po půlroční denní konverzaci ženě napsal, že by chtěl přijet do České republiky na měsíční dovolenou, ale aby se tak mohlo stát, musí o jeho návrat napsat v žádosti prostřednictvím e-mailu na prázdninovou desku. Toto učinila a týden na to ji přišla odpověď, že Thomas na dovolenou bude puštěn, ale musí mu zaplatit let a to zasláním peněz na bankovní účet. Žena požádala o pomoc svou dceru a prostřednictvím jejího účtu poslala svých 78 000 korun. Po přijetí peněz jí muž napsal, že ji má rád. Před koncem roku se začala znovu dotazovat, kdy přijede. Dostalo se jí odpovědi, že dovolená byla zamítnuta a je potřeba doplatit 38 000 korun. Což opět žena s pomocí své dcery zaslala. Svého dopisovatele ale upozornila, že více peněz už nepošle. Přes emailovou schránku v lednu tohoto roku jí přišla zpráva, že je potřeba doplatit ještě 52 000 korun. ,,Thomas „ k tomu uvedl, že o ničem takovém nic neví a pokračovali ve své konverzaci ještě do začátku měsíce února. V úterý 12. února byla její dcera informována svou bankou, že z jejího účtu došlo k podezřelé transakci 38 000 korun a zřejmě se jedná o podvod. Až na tento podnět, se žena rozhodla vše oznámit. Během této ,,milé“ konverzace ale přišla o 116 000 korun.

Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu podvodu, za který lze dle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody až na pět let.

Apelujeme zas a znovu!

Neposílejte peníze nikomu, koho znáte z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu. Pachatelé vystupují pod různými falešnými profily, snaží se vzbudit důvěru a jejich jediným cílem je vylákat z Vás finanční prostředky!

14.2.2024

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

