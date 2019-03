Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Krádež v hotelovém pokoji

LIBEREC – Policisté nenechavce dopadli během velmi krátké doby. Hrozí mu až pět let vězení.

V pondělí 11. března, před šestou hodinou ráno, mladý muž navštívil recepci jednoho z hotelů v Liberci. Zřejmě neúspěšná rezervace pokoje mohla za výměnu názorů mezi pracovnicí hotelu a mladíkem. Jakmile zjistil, že se dožaduje marně svých nároků, požádal recepční alespoň o prodej drobného zboží. Poté, co se mladá žena vzdálila od pultu pro požadované zboží, recidivista nezaváhal a zmocnil se jejího odloženého mobilního telefonu. Spořádaně zaplatil za zboží a z hotelu odešel. Absenci telefonu však recepční zjistila téměř okamžitě, neváhala a informovala o krádeži policisty. Ti se mladíkovi na odcizený telefon dovolali. Zřejmě se v něm hnulo svědomí nebo jej k vrácení inspirovala neblahá vidina možného trestu. Telefon přišel o několik minut později vrátit. Nezměnilo to však nic na tom, že mu policisté podezření z přečinu krádeže sdělili ve zkráceném přípravném trestním řízení.

Ve středu 13. března, krátce po čtvrté hodině ranní, navštívil jiný z libereckých hotelů. Dobu, kterou lidé běžně tráví v posteli, využil recidivista pátráním po věcech, které by se mu případně mohly hodit. V jednom z hotelových pokojů byl ubytován cizinec. V tuto dobu se celkem pochopitelně oddával blaženému spánku. Ztichlý hotel, nikde ani živáčka. Mladý recidivista vstoupil. To, že uvnitř spal cizí člověk jej nijak neznepokojovalo. „Mazaně jako lišák a potichu jako lví pšouk“, jak zaznělo kdysi v jednom z filmů, zřejmě obdobným způsobem vstoupil dovnitř a ze stolku odcizil příruční kufřík spícího cizince. Toho později vzbudilo cosi zvláštního. Do tmavého hotelového pokoje pronikalo světlo z chodby. Dveře byly pootevřené. Cizinci nějakou chvíli trvalo, než jeho zrak přivykl přítmí. Zděšení zavládlo až ve chvíli, kdy zcela zřetelně spatřil prázdné místo na stolku, na který před spaním uložil kufřík s dokumenty, elektronikou a penězi. Věci v hodnotě přes 140tisíc korun byly pryč.

Mladý muž spolu se svou o pět let mladší přítelkyní druhý den vyměnili cizí měnu, kterou v kufru nalezli, a další věci pak zpeněžili. Se získanými prostředky se rozhodli ubytovat v dalším z hotelů. Romantika, peníze, nákupy. V takovém duchu pokračovali do doby, než převážnou většinu získaných peněz utratili.

Policisté, kteří se případem na základě oznámení personálu hotelu a okradeného hosta začali zabývat, velmi rychle vyhodnotili množství stop a záznamů. Mimo jiné také z bezpečnostních prvků hotelu. O necelý týden později skončil na služebně recidivista i jeho přítelkyně.

S oběma policejní komisař zahájil trestní stíhání. 36letého Liberečana obvinil hned ze tří trestných činů. Z krádeže, porušování domovní svobody a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok až pět let. Mladou ženu z Liberecka policejní komisař obvinil ze spáchání přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti, za což jí v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody až na čtyři léta.

26. března 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

