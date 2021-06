Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Komu není rady, tomu není pomoci

ČESKOLIPSKO - Na policejní služebnu přijel opilý autem, které řídil.

V neděli ve večerních hodinách zkontrolovali policisté v ulici Komenského ve Cvikově 55letého řidiče osobního vozidla značky Škoda Felicia a jeho dechová zkouška ukázala, že mu v žilách koluje 1,23 promile alkoholu. Další jízdu mu proto zakázali a zadrželi mu řidičský průkaz. Současně ho poučili o tom, že se má následující den dostavit na obvodní oddělení do Stráže pod Ralskem k podání vysvětlení této jízdy. V pondělí ale nedorazil.

Svědomí se v něm hnulo až ve čtvrtek, kdy se nikým neočekáván na oddělení ve Stráži překvapivě objevil. Svou situaci tím ještě zhoršil. Policejní hlídka, která v centru města dohlížela na silniční provoz, si všimla, že před služebnu na náměstí přijel autem, které řídil. A to nejen bez řidičského průkazu, ale navíc opět pod vlivem alkoholu. Tentokrát přístroj ukázal, že má v sobě 1,6 promile alkoholu. Aby se už takováto situace neopakovala, nechali mu vůz odtáhnout. Navíc mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to ho soud může poslat na rok do vězení.

11. 6. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

