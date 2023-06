Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme svědka dopravní nehody

ČESKOLIPSKO – Policisté hledají řidiče neznámého vozidla, který byl předjížděn bezprostředně před střetem předjíždějícího vozidla s odbočujícími cyklistkami na silnici mezi Českou Lípou a Zákupy.

V sobotu 13. května odpoledne v 16.35 hodin se stala dopravní nehoda na silnici druhé třídy číslo 262 mezi Zákupy a Českou Lípou v místě, kde jsou jízdní pruhy odděleny podélnou čárou souvislou. Zde řidič s vozidlem VW Passat, který jel ve směru od Zákup do České Lípy, začal předjíždět ve stejném směru jízdy dosud neznámé vozidlo, přičemž si ovšem nevšiml, že před ním jedou tři cyklisté. Ve chvíli, kdy řidič začal předjíždět, cyklisté začali odbočovat vlevo na cyklostezku před odbočkou na Žizníkov. V této situaci řidič s vozem VW Passat do dvou odbočujících cyklistek narazil. Obě byly nárazem odraženy mimo vozovku do silničního příkopu. Obě cyklisty při tomto střetu s vozidlem utrpěly zranění. Vozidlo s řidičem, které bylo předjížděno, se do současné doby nepodařilo policistům ustanovit.

Z tohoto důvodu nyní policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě, kteří i nadále šetří veškeré okolnosti celé události, žádají touto cestou uvedeného neznámého řidiče, aby se jim se svým svědectvím přihlásil osobně na kterékoliv služebně, nejlépe přímo na Dopravním inspektorátu v České Lípě, nebo telefonicky na bezplatné lince 158 či tel. číslech českolipských dopravních policistů 974 471 825 (821,815). O informace směřující k ustanovení nezjištěného vozidla a neznámého řidiče od veřejnosti samozřejmě přijmeme stejným způsobem.





1. 6. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

