Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dva v jednom

LIBEREC – Policisté Odboru cizinecké policie Libereckého kraje vyšetřovali zajímavý případ dvojí totožnosti.

Na počátku března letošního roku obdrželi policisté z Oddělení dokumentace Odboru cizinecké policie informaci o pobytu cizince na území České republiky. Ve vztahu k Policii České republiky tuto povinnost mají provozovatelé ubytovacích zařízení. Při kontrole cestovního dokladu 35letého muže z Ukrajiny vyšlo najevo, že po jeho pobytu je vyhlášeno pátrání. V těchto případech policisté disponují také záznamy o všech osobách, kterým byl v minulosti udělen trest vyhoštění z České republiky. Paradoxem tak bylo zjištění, že od roku 2006 byl rozsudkem Městského soudu v Praze vyhoštěn z naší vlasti muž se stejnými daty narození, jen jméno bylo poněkud odlišnější. Tvrdá samohláska totiž nahradila měkkou. Stalo se tak při vydání mužova nového cestovního dokladu v jeho domovině. Muž, kterého v policisté při akci na počátku března kontrolovali, tak odpovídal popisu, leč jeho příjmení mělo zcela odlišný znak. Kromě toho měli policisté také podobiznu muže z doby platnosti původního cestovního dokladu. Jak ale prokázat cizinci, že je to právě on, který maří výrok soudu a neoprávněně pobývá na území České republiky? Cizinečtí policisté z Oddělení dokladů a specializovaných činností mají v těchto okamžicích možnost využít metodu porovnání identifikačních znaků – portrétní identifikace. Výsledky této metody, při níž se porovnávají jak aktuální tak starší fotografie, mohou sloužit jako podpůrný důkazní prostředek. A tak se také stalo. Celkem záhy policisté poměřováním markantů obličejové i vlasové části hlavy obou mužů dospěli k výsledku, že oba portréty mužů, jak toho s měkkou, tak i druhého s tvrdou samohláskou ve jméně, patří jedné a té samé osobě. Z tohoto zjištění vyplynuly pro cizince i další nepříjemné skutečnosti. V České republice mu totiž byl, v minulých řízeních před soudy, vysloven zákaz řízení motorových vozidel a byl odsouzen pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky právě v době, kdy v ČR jeho výskyt podle rozsudku soudu nežádoucí.

Zcela pochopitelně cizinec s dvojí totožností zamířil do policejní cely, odkud na sklonku tohoto týdne zamířil na vazební zasedání k Okresnímu soudu. Ten rozhodl o jeho vzetí do vazby, kde cizinec setrvá do hlavního líčení, které určí další směr, kterým se bude jeho cesta ubírat. Kromě toho, že mu může hrozit deportace z České republiky do své domoviny a zákaz dalšího pobytu na území ČR, může být uznán vinným také pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V tomto případě by mu mohl hrozit trest odnětí svobody až na dvě léta.

6. března 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

