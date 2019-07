Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Dělá příležitost zloděje?

LIBEREC – Šel se převléci. Při té příležitosti si chtěl odnést i věci, které mu nepatřili.

Závěr odpolední vycházky, ve čtvrtek 11. července, měl pro 33letého muže z Jablonecka jakousi hořkou pachuť. Recidivista, který již byl v minulosti rozsudkem Krajského soudu pravomocně uznán vinným ze spáchání majetkové trestné činnosti, spatřil při svých toulkách po okolí sídliště ve Vratislavicích, u jednoho z panelových domů, otevřené vstupní dveře. Využil tedy příležitosti a rozhodl se vstoupit, aby se převlékl. Jakmile se mu naskytla ona možnost pohybu v místech, která jsou zcela běžně zajištěna vstupními dveřmi, prozkoumal také sklepní prostory domu. Prohledal společnou místnost a při svém odchodu z ní spatřil pod schody povalující se nářadí. S myšlenkou na to, že by si jej mohl opravit a používat, vměstnal ho do s sebou nesených zavazadel. Před svým odchodem „objevil“ u sklepních kójí ještě přepravku s pivními lahvemi. Okamžitě jej napadlo, že by ji mohl zpeněžit. Proti mužovu odchodu z domu i s nalezenými věcmi však byl jeden z jeho obyvatel. Recidivistu překvapil natolik, že se zřejmě nestačil ani převléci, jak původně zamýšlel. O zajímavém setkání tak obyvatel domu okamžitě informoval muže zákona.

Jakmile policisté přijeli na místo, zdráhali se recidivistově verzi o náhodně otevřených vstupních dveřích, uvěřit. Kromě toho u zámku nalezli také stopy po páčení. Společně tedy s „nálezcem“ nářadí a pivní basy zamířili na služebnu obvodního oddělení. Po nezbytných administrativních úkonech putoval 33letý recidivista do policejní cely. Po sdělení obvinění z přečinů krádež a poškození cizí věci zamířil před soudce, který přijal podnět k návrhu na mužovo vzetí do vazby. Ve vazební věznici tedy 33letý muž z Jablonce vyčká na konečný verdikt. V případě odsouzení mu může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Majitelé domu vyčíslili škodu na vstupních dveřích v částce 30tisíc korun.

18. července 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

