Další řidič ujel z místa nehody

ČESKOLIPSKO - Policejní hlídka ho našla doma.

V sobotu kolem 18.15 projížděl 43letý řidič osobního vozidla značky Škoda Octavia ulicí U Nádraží v Doksech, kde naboural do boku jiné zde zaparkované octavie, ve které seděla řidička. Hmotná škoda vznikla na obou vozidlech, ale nebyla dosud vyčíslena. Viník pokračoval v jízdě dál, aniž by s řidičkou navázal jakýkoliv kontakt a snažil se s ní vzniklou situaci řešit.

Přivolaní dokští policisté ho našli po necelé hodině v místě jeho bydliště a provedli u něj dechovou zkoušku. Ačkoliv ukázala, že má v sobě 2,44 promile alkoholu, tvrdil jim, že si dal alkohol až po jízdě. Kolegové mu to moc nevěřili a vyzvali ho k tomu, aby se podrobil odběru krve v nemocničním zařízení, to následně udělal. Soudní znalec na základě rozboru krve zjistí, kdy se do jeho krevního oběhu alkohol dostal. V každém případě je už teď jisté, že ho ovlivnila při jízdě droga, což na něj prozradil orientační test pozitivní na látku THC.

V této souvislosti jsme již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

28. 3. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

