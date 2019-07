Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Cizinec skončil ve vazbě

LIBEREC – Kriminalistům se podařilo prokázat recidivistovi několik případů majetkové i násilné trestné činnosti.

Kriminalisté kromě shromažďování důkazních prostředků a jejich následného vyhodnocování, využívají k dopadení pachatelů také osobní a místní znalost. Zkušeným mužům zákona mnohdy takovýto soubor znalostí přináší ono kýžené ovoce dříve, něž ucelené výsledky forenzních zkoumání.

Každopádně tzv. „čich, dedukce či intuice“ ještě nejsou důkazními prostředky, o které se může „opřít“ dokazování trestné činnosti konkrétní osobě. K tomu je zapotřebí především oněch vyhodnocených stop a důkazů renomovanými znaleckými a forenzními ústavy, podpořené například také výpověďmi svědků.

Liberečtí policisté spolu se svými kolegy z „kriminálky“ však souborem těchto profesních znalostí a dovedností disponují. Podařilo se jim totiž ustanovit pachatele více jak desítky trestných činů. Vyhodnocené stopy nalezené na místech činu pak již jen potvrdily jejich domněnky a podezřelého tak vystavily trestnímu stíhání.

27letý cizinec započal se svou sérií trestné činnosti na počátku dubna tohoto roku. Ač již byl v minulosti odsouzen, získané „zkušenosti“ se pravděpodobně rozhodl nezapomenout a aplikovat je v další protiprávní praxi.

Již 7. dubna v centru města využil znalosti ubytovacích prostor, ve kterých se v předchozí době po nějaký čas zdržoval k tomu, aby odcizil z nezajištěných prostor domu televizi. To se mu povedlo a způsobil tak majiteli elektrospotřebiče škodu v hodnotě přes dva a půl tisíce korun.

Opět se na dráhu zločinu vydal 10. dubna. Krátce po poledni zaměřil mladý recidivista svou pozornost na starší ženu, která navštívila jedno z libereckých obchodních míst. Po transakci, kterou v obchodu provedla, vydala se na zpět, do místa bydliště. Bohužel s recidivistou za zády. Ten se k ženě nepozorovaně přikradl a v nestřeženém okamžiku jí vytrhl z ruky kabelku s penězi a osobními doklady. Okamžitě poté se dal na úprk. Okradená žena se nezmohla prakticky na nic. Škoda, která jí na odcizených věcech a finanční hotovosti vznikla, přesáhla 27tisíc korun.

„Zločinný nenasyta“ o den později vypáčil vstupní dveře do neobydleného bytu v domě, nedaleko centra města Liberce. Zřejmě s vizí přilepšit si krádeží nějakých věcí však neuspěl. Byt byl prázdný. Ovšem škodu na vypáčených dveřích si majitel vyčíslil na bezmála pět tisíc korun.

Na sklonku dubna, v ranních vypáčil zabezpečovací zařízení okna a vloupal se do sklepních prostor dalšího z libereckých domů. Objekt prohledal a odcizil finanční hotovost a šperky v hodnotě bezmála 26tisíc korun.

V následujícím měsíci v trestné činnosti nijak neustal. Již v prvním týdnu, konkrétně pak 6. května, „úřadoval“ opět. Ve Františkovské ulici spatřil ženu s kabelkou na rameni. Scénář se opakoval. K nic netušící ženě se potajmu přikradl a blesku rychle jí kabelku z ramene strhl. Odcizením kabelky s financemi a platebními kartami ženě způsobil škodu bezmála tři tisíce korun.

Od dva dny později vypáčil okno v přízemní jednoho z rodinných domů v Liberci. Vloupal se dovnitř a prostory prohledal. Šel po penězích. Z domu pak odešel, ale myšlenky na důkladné prozkoumání domu jej neopustili. O několik hodin později vnikl do budovy znovu. Tentokráte prohledal i zbylé prostory přízemí, odkud odcizil potraviny a písemnosti v hodnotě několika stokorun.

Recidivista „nezahálel“. Hned dalšího dne odpoledne si cizinec vyhlédl další seniorku nesoucí kabelku. I ona prakticky stejným způsobem přišla o kabelku s doklady a finanční hotovostí. V tomto případu muž způsobil škodu v hodnotě několika stovek korun. 27letý muž patně nedošel uspokojení svých zvrácených majetkových potřeb. Ještě tentýž den si totiž za oběť vyhlédl další postarší ženu s kabelkou. I v tomto případu vytrhl nic netušící dámě v letech kabelku z ruky a z místa uprchl. S platebními kartami se však rozhodl navštívit platební terminály. Opakovaně. Pětkrát se pokusil vybrat hotovost a pětkrát mu stroj odmítl peníze vydat. Celkem se takto pokusil vybrat deset tisíc korun. Marně. I přes to svým jednáním způsobil ženě škodu šest set korun.

11. května řádil v ulici Seniorů. V dopoledních hodinách vypáčil dveře do sklepa bytovky. Vytrhl petlici sklepní kóje, ze které po chvíli odcizil jízdní kolo v hodnotě tři tisíce korun.

Dalšího dne se vloupal pootevřeným oknem do sklepních prostor domu v Sokolské ulici. Sklep prohledal a z jedné z kójí odcizil alkoholické nápoje a nářadí. Pokusil se také odcizit další jízdní kolo, pravděpodobně pro svou přepravu z místa trestné činnosti. Nepodařilo se mu jej protáhnout malým sklepním oknem. Jak kolo skrz okno rval, to se v něm zaseklo a recidivista tak byl nucen z místa odejít „jen“ s lupem alkoholu a nářadím v hodnotě dva tisíce korun. Daleko s kradenými věcmi nedošel. O několik metrů později se mu nářadí dosti proneslo, a tak se jej jednoduše zbavil tím, že jej pohodil u křoviska. Alkoholu se nevzdal. Způsobil škodu ve výši dva tisíce korun.

13. května zamířil opět za hranu zákona. V dopoledních hodinách projížděl centrem Liberce, když spatřil ženu nesoucí kabelku. Na jízdním kole se k ženě přiblížil a pokusil se jí kabelku vytrhnout. Žena však mladíka překvapila odhodláním a silou. Sveřepá žena se nehodlala svého majetku jen tak vzdát a cizinec rychle pochopil, že tentokráte své „choutky“ neuspokojí. Při svém ataku navíc kolem naboural do stěny blízké nemovitosti.

Policisté nashromáždili množství důkazních prostředků spolu s popisem podezřelé osoby. Mimo jiné i v úvodu zmíněná dobrá místní a osobní znalost, dovedla kriminalisty na stopu mladého cizince. Netrvalo dlouho a 27letý muž stanul před libereckými kriminalisty. K trestné činnosti se pod tíhou argumentů doznal.

Policejní komisař kromě sdělení obvinění pro přečiny krádež, porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a vydírání, zároveň podal podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Návrh byl akceptován a recidivista tak vyčká výše trestu ve vazební věznici. V případě odsouzení mu může hrozit trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

24. července 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

