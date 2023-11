Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Chodci a řidiči, dbejte zvýšené opatrnosti na přechodech pro chodce!

KRAJ/JABLONECKO – Policisté na Jablonecku včera šetřili dvě dopravní nehody, při kterých došlo na přechodu pro chodce střetu vozidla s chodcem – tedy z nejranitelnějším účastníkem silničního provozu.

Právě nastává roční období, ve kterém je ráno déle tma a naopak již v odpoledních hodinách se začíná velmi brzy stmívat. Vzhledem k této skutečností mnoho lidí chodí, jak se říká, za tmy do práce a za tmy z práce. Snížená viditelnost v silničním provozu je proto v této době velmi nebezpečná pro chodce, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Z tohoto důvodu by právě oni měli dbát zvýšené opatrnosti při přecházení vozovek, a to i na vyznačených přechodech pro chodce, kde samozřejmě rozhodně neplatí nic o jejich absolutní přednosti. Pokud chodec vstoupí na přechod bez rozhlédnutí a bezprostředně do jízdní dráhy vozidla, nemá řidič šanci zareagovat a střetu s ním zabránit. Chodcům v této souvislosti také připomínáme jedno důležité pravidlo „Vidět a být viděn!“. To znamená, že by chodci měli věnovat pozornost i svému oblečení, myslet na výrazné barvy a reflexní prvky, které zvyšují jejich bezpečnost v silničním provozu. Pro řidiče vozidel se chodec ve výrazných barvách oblečení a s reflexními prvky stává lépe viditelným.

V této souvislosti samozřejmě upozorňujeme i řidiče motorových vozidel, aby nejen na přechodech pro chodce zvýšili svoji pozornost, ale i v místech, kde je předpoklad pohybu chodců – a to nejen v obcích a městech, ale také na komunikacích mimo ně. Zde se opět vracíme zpátky k chodcům a připomínáme jim jejich povinnost – při pohybu za snížené viditelnosti na silnicích mimo obec, kde není veřejné osvětlení, musí mít takový chodec na sobě reflexní prvky, kterými se v takové situaci stává pro řidiče mnohem lépe viditelný, čím se zvyšuje jeho bezpečnost v silničním provozu a současně snižuje riziko střetu s vozidlem, který má vždy pro chodce velmi bolestivé a někdy i tragické následky.

K připomenutí uvedených základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu nás přiměla ta skutečnost, že včera se na Jablonecku staly na přechodech pro chodce hned dvě dopravní nehody. První z nich hned po ránu v sedm hodin v Lučanech nad Nisou. Řidič s vozidlem Renault Twingo jel po silnici první třídy číslo 14 ve směru do Jablonce nad Nisou, kde na přechodu pro chodce narazil do chodkyně, která zde přecházela vozovku z jeho pohledu zprava doleva. Chodkyně při tomto střetu s vozidlem utrpěla zranění, se kterým byla z místa události převezena posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na ošetření do jablonecké nemocnice.

Druhá dopravní nehoda se stala pak v podvečerních hodinách v Jablonci nad Nisou v ulici 28. října v prostoru křižovatky na Horním náměstí. Zde řidič s vozidlem Škoda Octavia jel z centra města a při odbočování vlevo do ulice 28. října na přechodu pro chodce přehlédl chodce, který na přechod vyšel zpoza zaparkovaného vozidla ve směru od centra města k ulici Palackého. Po následném střetu s vozidlem chodec upadl na vozovku a utrpěl zranění, se kterým ho řidič octavie odvezl do jablonecké nemocnice, odkud následně celou událost oznámil policistům na linku 158.

Charaktery zranění a doby léčení jsou obou chodců předmětem probíhajícího šetření. Policisté u obou řidičů i obou zraněných chodců vyloučili alkohol provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti obou událostí i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.

V souvislosti s těmito dvěma dopravními nehodami připomínáme i nehodu, o které jsme informovali minulý týden. Stala se v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády v úterý v půl sedmé ráno v prostoru přechodu pro chodce. Po střetu s vozidlem byla zraněná žena převezena posádkou zdravotnických záchranářů do nemocnice.



Na závěr upozorňujeme všechny chodce jako nejranitelnější účastníky silničního provozu, že se v následujícím období kontrolami v celém Libereckém kraji zaměříme také právě i na ně. V rámci dopravně bezpečnostních akcí a preventivních akcí bude sledovat to, zda dodržují pravidla silničního provozu včetně správného používání reflexních prvků.



8. 11. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

