Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Brutální loupež objasněna

ČESKOLIPSKO - Lupič udeřil oběť dvakrát lahví do obličeje.

Dne 17. března vpodvečer postával u vchodu do vietnamské prodejny v ulici Antonína Sovy v České Lípě společně se svým kamarádem 36letý místní bezdomovec, když ho tam surově napadl neznámý mladík. Ten po něm původně chtěl, aby mu za lahev piva dal tabák a cigarety, které měl s sebou v tašce. Když to odmítl, tak ho plnou pivní lahví, kterou držel v ruce, dvakrát silně uhodil do obličeje. Potom, co napadený upadl na zem, si jeho tabák vzal a z místa činu odešel. Údery lahví mu způsobil krátkodobé bezvědomí, otřes mozku a tržné rány v obličeji.

Napadenému pomohl druhý bezdomovec, který mu přivolal sanitu. Útočníka ani jeden z nich neznal a kriminalisté po něm pátrali až do 1. dubna. Po vyhodnocení všech důkazů a indicií zjistili, že se jedná o 24letého muže z Dokska a ještě téhož dne ho obvinili ze zločinu loupeže, za kterou mu nyní hrozí desetiletý trest odnětí svobody. Obviněný dosud trestaný nikdy nebyl a jeho chování v inkriminovanou dobu do velké míry ovlivnila opilost. Vzhledem k tomu, že se k činu doznal a není pravděpodobné, že by ho zopakoval, počká si na verdikt soudu na svobodě.

3. 4. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

