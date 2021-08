Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Barevné kovy

LIBERECKO – Rozsekali pramici, kov odvezli, peníze si rozdělili. Tresty je neminou.

Potřeby pachatelů majetkové trestné činnosti jsou zcela jasné. Obohatit se na úkor druhých. Ovšem předmět jejich zájmu bývá velmi rozmanitý. Mnohá individua se snaží zefektivnit svůj chtíč přímou krádeží finanční hotovosti, jiní si naopak dají práci s tím, jak se k penězům dostat. Mnohdy jsou schopni vymyslet takové scénáře, nad kterými běžný člověk jen nechápavě zakroutí hlavou. Pochopitelně kromě poškozených, kterým činností pachatelů vznikla nějaká škoda. Ti by totiž v přímé konfrontaci se zloději velmi pravděpodobně u kroucení hlavy nezůstali. Tedy asi ne u té své.

Éra krádeží zejména barevných kovů skončila nebo byla výrazně omezena zavedením evidence těch, kteří do sběren druhotných surovin kovy přinášejí k prodeji. Vynalézavost, ale především vidina zisku, přiměla pachatele inovovat. Nutno podotknout, že ne vždy smysluplně.

V sobotu 7. srpna se 30 letému recidivistovi zrodil v hlavě plán, s jehož realizací však potřeboval pomoci. Vyhledal tedy svého takřka stejně starého kamaráda. Šlo o prodej hliníku. Slovo dalo slovo a pánové s vidinou zisku vyrazili k místu, kde se hliník nacházel. Cesta pěšmo jim zabrala půl druhé hodiny. Recidivista přivedl svého parťáka k malebnému rybníčku v srdci přírody. Mimo civilizaci. Na vzdálenost, „co by kamenem dohodil“, k hustému lesnímu porostu. Horký den a udržovaný rybníček vybízel k vodním radovánkám. Oba pracanti však nabídky k ochlazení nevyužili. Namísto toho se sveřepě pustili do náročné práce. Čas kvapil. Ticho a klid v blízkosti hvozdu rytmicky narušovalo jen úsilí obou mužů. Sekera a pákové nůžky se zahryzly do hliníkové pramice. Kusy plechů metrákového plavidla končily na přivezené kárce. Po čtyřech hodinách pracovního výkonu měla upocená dvojice hotovo. Na břehu rybníčku zůstalo po pramičce jen dřevěné sedátko a oko s řetězem, kterým byla „bezpečně“ ukotvena ke břehu. Po obou pracantech pak jen zlomená sekera a zapomenuté pákovky.



Pánové vyrazili i s nákladem do města frýdlantského výběžku. Další více jak hodina cesty zpět, ale již s vidinou toho, co s penězi z prodeje budou dělat. Okolnosti jim však nepřály. Velmi dobře si uvědomovali, že na frýdlantsku kov jen tak lehce neprodají. Museli by totiž odhalit svou totožnost výkupčímu ve sběrně druhotných surovin. Rozhodli se tedy pro zahraničí. Nejbližší výkupna však byla nad jejich síly. Představa dopravit vlastními silami metrák hliníku do dvacet kilometrů vzdálené sběrny vzala ihned za své. Museli si tedy zajistit odvoz. Oslovili nic netušícího kamaráda, který jim za cenu pohonných hmot pomohl náklad převést. Zdaleka neměl tušení, kde k zohýbaným a rozsekaným plechům oba muži přišli. A v podstatě tomu ani nevěnoval pozornost. Prosbu vyslyšel a známým pomohl. Po přeložení nákladu vyrazil již jen recidivista s řidičem směr zahraničí. Řidič však neodhadl množství benzínu a kousek za hranicemi vůz odmítl pokračovat dále. Došel benzín. Další více jak hodinku recidivistovi trvalo, než sehnal pár litrů, kterými by ukojil nenasytný motor malého osobáku. Nakonec se oběma mužům podařilo zdárně dokončit svou misi. Hliník prodali za částku kolem dvou tisíc korun. Řidič získal peníze na benzín za odvoz a recidivista se s kolegou rozdělil o zbylý výdělek. Nutno podotknout, že způsobená škoda byla majitelem loďky vyčíslena na 15tisíc korun. Radost ze zisku však netrvala ani den. Pro oba podnikavce si přejeli strážci zákona z místně příslušného oddělení policie ve Frýdlantu.

Oběma mužům policisté sdělili podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci. Mladšímu z dvojice, 30 letému recidivistovi, tak v případě odsouzení může hrozit trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Staršímu pak až dvouletý trest odnětí svobody.

Dokonce i v sousedním Polsku jsou kovy vykupovány oproti předložení dokladu totožnosti. V poměru cena/výkon je zřejmé, že kdyby se oba nenechavci zapojili se stejnou vervou do pracovního procesu, řekněme někde ve výrobním podniku, za čas věnovaný jedné loďce, by seriózní prací vydělali podstatně více.

18. srpna 2021

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

