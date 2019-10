Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Zabezpečte se

KRAJ VYSOČINA: V mobilní aplikaci se dozvíte cenné rady, jak zabezpečit svůj majetek

Od začátku letošního roku do konce září evidují policisté v Kraji Vysočina celkem 76 případů krádeže vloupáním do rekreačních objektů. Pachatelé při nich způsobili majitelům chat odcizením věcí a poškozením rekreačního objektu a jejího zařízení celkovou škodu převyšující částku jeden milion korun. Policistům se podařilo objasnit celkem 26 těchto případů.

V mobilní aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která je dostupná v App Store i v Google Play se kromě návodů na zabezpečení bytů, domů a garáží dočtete, kudy se zloději do chat nejčastěji dostanou, včetně rad na vhodné zabezpečení. Uživatelům aplikace také nabídne přehled certifikovaných odborníků, rozdělených podle jednotlivých regionů, kteří dokáží navrhnout řešení na míru danému objektu. Doporučujeme tedy zabezpečení letních domovů nepodceňovat.

Pachatelé se do chat vloupávají především přes zajištěná okna a dveře za použití násilí. Nejčastějším cílem je zahradní nářadí, motorové pily, elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny a alkoholické nápoje. Pachatel odcizí ale prakticky všechno co má nějakou hodnotu a lze to zpeněžit. Pachatelé také využívají chat zvláště v chladném počasí k přespání. Škoda zde v těchto případech vznikne pouze na poškození dveří, případně oken, kudy pachatelé vniknout dovnitř objektu.

Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť majitelé často krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých stop. Práci policistům znesnadňuje i to, že se v těchto lokalitách pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát svědky vloupání a poskytnout policistům důležité informace.

Majitelům chat doporučujeme, aby si ve svých chatách nezanechávali v době nepřítomnosti cenné věci. Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením a mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. Není dobré nechávat si u rekreačního objektu viditelně žebřík. Uklizené by měly být rovněž všechny věci, které by pachatel mohl při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná se především o sekyry, nářadí a předměty, které je možné využít k páčení.

Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Uklizený sníh budí zdání pobytu majitele v objektu. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.

Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu je pro policisty důležité, aby majitel nevstupoval dovnitř a tuto věc neprodleně oznámil policii. Vhodné je pořídit si fotodokumentaci cenných věcí, policisté ji využijí při pátrání a identifikaci odcizených věcí. Policisté provádějí v chatových oblastech nepravidelné preventivní kontroly. V zimních měsících jsou intenzivnější a na tyto lokality se zaměřují také policejní psovodi.

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

25. října 2019

vytisknout e-mailem