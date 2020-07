Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Třebíčsku

TŘEBÍČSKO: Kriminalisté objasnili za pololetí 254 trestných činů

Letos došlo v prvním pololetí na Třebíčsku k celkem 441 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo do současné doby objasnit 57,6 %, což je 254 skutků. Dále zjistili pachatele u 77 trestných činů spáchaných v předchozích letech. Ve stejném období loňského roku došlo k celkem 610 trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 58 % případů.

V letošním roce tak došlo ke snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o 169 skutků.

K nejvíce trestným činům došlo v prvním pololetí v Třebíči a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Třebíč prověřovali policisté celkem 229 trestných činů, z nichž se podařilo 52,8 % objasnit (vloni to bylo 376 trestných činů s objasněností 55,1 %). Na Hrotovicku došlo v letošních prvních šesti měsících k 36 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 55,6 % (vloni to bylo 70 trestných činů s objasněností 70 %). Na Jemnicku prověřovali policisté 38 trestných činů, z nichž je objasněno 79 % (vloni to bylo 30 trestných činů s objasněností 50 %). Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Moravské Budějovice došlo k 88 trestným činům, objasnit se policistům dosud podařilo 70,5 % (vloni to bylo 70 trestných činů s objasněností 65,7 %). Na Náměšťsku došlo v prvním pololetí k 50 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 42 % (vloni to bylo 64 trestných činů s objasněností 57,8 %).

Násilná trestná činnost

V prvním pololetí došlo na Třebíčsku k 54 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 62,9 % případů (v loňském roce byl ve stejném období počet násilných trestných činů shodný, objasněno bylo 77,8 %).

V letošním roce nedošlo k loupeži, vloni byly ve stejném období tři. V oblasti násilné trestné činnosti je nejčastěji páchaným skutkem úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo v prvním pololetí spácháno 19, což je o pět méně než ve stejném období vloni. Objasněno jich je do současné doby téměř 90 procent. Klesl počet případů nebezpečného vyhrožování, z devíti vloni na pět letos, z nichž jsou tři objasněny. Policisté prověřovali v prvních šesti měsících letošního roku v oblasti násilné trestné činnosti také osm případů týrání osob žijících ve společném obydlí (což je o šest více než vloni) a šest případů týrání svěřené osoby.

Mravnostní trestná činnost

Ve 13 případech se v prvním pololetí jednalo o mravnostní trestné činy, z nich kriminalisté do současnosti objasnili 61,5 % případů (vloni došlo ve stejném období k 16 mravnostním deliktům).

Majetková trestná činnost

Letos došlo v prvních šesti měsících na Třebíčsku k 124 majetkovým trestným činům. Objasnit se dosud policistům podařilo 40,3 % z nich (vloni jich bylo v prvním pololetí spácháno 160, z nichž bylo 30 % případů objasněno). Letos tak počet majetkových trestných činů klesl, a to o 36 skutků, a policistům se podařilo zvýšit objasněnost.

V 21 případech se jednalo o krádeže vloupáním (vloni jich bylo 32), v 47 o krádeže prosté (vloni 77) a 56 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (vloni jich bylo 51).

Případy vloupání do rodinných domů byly čtyři, což je o sedm méně než vloni. Do rekreačních chat se pachatel za použití násilí dostal ve čtyřech případech (vloni jich bylo pět), všechny případy policisté objasnili. Případy vloupání do obchodů policisté prověřovali dva (stejně jako vloni) a vloupání do bytů byla dvě, z nichž jedno je již objasněno.

V kategorii krádeží prostých byly nejčastěji odcizeny věci z různých objektů, těchto případů bylo 13, z nichž policisté šest případů již objasnili. Krádeží věcí z vozidel bylo letos osm, což je o 11 méně než ve stejném období vloni. Krádeží jízdních kol bylo také osm (vloni dvě), sedm z nich policisté objasnili. Případy odcizení pohonných hmot řešili policisté dva (vloni jich bylo o čtyři více), kapesní krádeže byly čtyři a dvě už policisté objasnili. Do kategorie krádeží prostých patří také krádeže automobilů, která byla jedna a pachatele kriminalisté dopadli (vloni jich bylo osm).

Mezi zbývající majetkové trestné činy patří podvody, kterých bylo v první polovině letošního roku spácháno 32, což je o 13 více než ve stejném období vloni. Dále byly časté přečiny poškození cizí věci, kterých bylo spácháno 17, z nichž policisté objasnili přes 40 procent případů. Dále došlo k pěti případům zatajení věci (vloni jich bylo osm).

Hospodářská trestná činnost

V první polovině letošního roku došlo k 56 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům do současné doby podařilo 51,7 % (vloni došlo k 83 hospodářským trestným činům s objasněností 56,6 %).

Z hospodářských trestných činů patří mezi nejčastěji páchané činy podvod, kterých bylo 15 (vloni jich bylo o 12 více). Úvěrových podvodů bylo spácháno 13 (všechny jsou objasněny), ve třech případech zneužili pachatelé cizí platební kartu (vloni jich bylo o tři více) a došlo také ke čtyřem zpronevěrám.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 194 trestných činů se kriminalistům dosud podařilo objasnit 68,6 % případů.

Mezi často páchaný čin patří v této oblasti přečin zanedbání povinné výživy, kterých policisté letos řešili 28, což je o 25 méně než vloni. Přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky bylo letos 39, což je o 10 více než vloni. O jeden se snížil počet případů výtržnictví, kterých řešili policisté v prvním pololetí 19, téměř 75 % objasnili. Případů sprejování bylo 13 s objasněností přes 30 %. Dále je častý trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí, kterých bylo v prvním pololetí 32, o rok dříve jich bylo 28. Případů ohrožování výchovy dítěte bylo osm, což je o 16 méně než vloni.

Dále byl v 17 případech trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o čtyři více než vloni.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita, v první polovině letošního roku prověřovali kriminalisté v této oblasti 21 trestných činů.

por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí

21. červenec 2020

