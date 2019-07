Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do rekreačních objektů

KRAJ VYSOČINA: Své nemovitosti si v době nepřítomnosti řádně zabezpečte

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina evidují od začátku letošního roku do konce června celkem 65 případů vloupání do rekreačních objektů, přičemž pachatelé majitelům těchto nemovitostí způsobili škodu za bezmála jeden milion korun. V porovnání s loňským rokem tak letos za stejné období evidujeme nárůst o 29 případů.

Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi obtížné, neboť majitelé často krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých stop, což policistům znesnadňuje jejich práci. Velmi nepříznivým vlivem je také to, že se v chatových oblastech pohybuje menší množství osob, které by se mohly stát svědky tohoto protiprávního jednání a poskytnout tak policistům důležité informace.

Pachatelé se do rekreačních objektů vloupávají především přes okna a dveře, a to za užití násilí. K překonání překážky používají jakýkoliv předmět, který mají zrovna při ruce. Proto není dobré u objektů nechávat žebříky, sekery, krompáče, kladiva a jakékoliv jiné náčiní, které by mohli použít jako pomůcku k vniknutí do objektu. Nejčastěji pachatelé z rekreačních chat a chalup kradou zahradní techniku, sekačky, motorové pily, elektroniku, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, oblečení, potraviny nebo alkoholické nápoje. Mohou ale odcizit prakticky cokoliv, co jde nějakým způsobem zpeněžit.

Majitelům chat, chalup a rekreačních objektů proto doporučujeme, aby si v nemovitostech v době své nepřítomnosti nenechávali žádné cenné věci. Je vhodné objekt zabezpečit mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bezpečnostní zámky, mříže nebo uzamykatelné okenice. Dobrým pomocníkem je také elektronický zabezpečovací systémem, který nemovitost hlídá i v době, kdy v ní majitel není přítomen.

Je také více než vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. Uklizený sníh budí zdání, že se tam majitel zrovna nachází. Dále je vhodné všímat si pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.

Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu, je pro policisty naprosto zásadní, aby majitelé nebo jakékoliv jiné osoby nevstupovali dovnitř a tuto věc neprodleně oznámili policii, která již provede prvotní úkony k zajištění důkazů a všech upotřebitelných stop, které pak mohou vést k dopadení konkrétního pachatele.

Policisté také v chatových oblastech provádějí nepravidelné preventivní kontroly. V zimních měsících jsou tyto kontroly objektů intenzivnější a zaměřují se na ně také policejní psovodi. Tyto namátkové kontroly probíhají napříč celým krajem, a to v průběhu celého kalendářního roku.

Statistická tabulka vloupání v Kraji Vysočina za období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019

Počet vloupání objasněno Škoda (Kč) ÚO Jihlava 1 0 1000 ÚO Třebíč 5 0 112 700 ÚO Žďár n/Sáz. 25 12 351 029 ÚO Havlíčkův Brod 24 4 398 545 ÚO Pelhřimov 10 2 116 683 Kraj celkem 65 18 979 957

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

18. července 2019

vytisknout e-mailem