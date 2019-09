Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vloupání do provozovny

HAVLÍČKOBRODSKO: Pachatel si odnesl foťák a tetovací náčiní

Chotěbořští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který si z objektu odnesl fotoaparát a tetovací nástroje. K vloupání do provozovny na ulici Krále Jana v Chotěboři došlo v době od odpoledních hodin středy 28. srpna do deváté hodiny ráno úterý 3. září. Pachatel násilím vnikl do vnitřních prostorů podniku, které prohledal a následně odcizil mimo jiné fotoaparát Praktisix, záblesková světla, tetovací strojek s příslušenstvím a stolní lampu. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, byla předběžně vyčíslena na částku kolem pětačtyřiceti tisíc korun. Policisté místo činu ohledali, provedli šetření a zadokumentovali. Případ prověřují pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, za což lze uložit až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

6. září 2019

