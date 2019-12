Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

V bezpečí i na stará kolena

KRAJ VYSOČINA: Policisté na Vysočině se i letos věnují seniorům

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina realizují i v letošním roce preventivní projekt, který má název V bezpečí i na stará kolena. Jedná se o projekt, který je zaměřený na seniory a jehož cílem je zaměřit se na oblast problematiky páchání trestné činnosti tam, kde se obětí stal senior.

Senioři jsou pro pachatele této trestné činnosti velmi častým a lákavým cílem. Důvod to má jednoduchý, a to takový, že jsou ke svému okolí důvěřiví a v mnoha případech nedokáží rozeznat podvodné jednání od jednání nepodvodného, tedy legálního. Z tohoto důvodu je zapotřebí se na tuto cílovou skupinu zaměřit a dobře odvedenou primární prevencí tak zmírnit možná rizika, která seniorům v dnešní době hrozí. Důležité je v tomto případě nejenom vědět, jak se zachovat v situaci, když by byli senioři okradeni, ale snad ještě důležitější je vědět, jak určitým rizikovým situacím přecházet a tím tak co nejvíce snížit možnost, že se stanou obětí trestného činu.

Pro účely tohoto projektu byly vyrobeny informační materiály v podobě barevných samolepek „Neotvírej každému!“. Jejich pořízení bylo financováno z prostředků Ministerstva vnitra České republiky v rámci podaného projektu vnitroresortního programu prevence kriminality, které pro tyto účely poskytlo finanční částku ve výši šesti tisíc korun.

Úkolem samolepky je varovat seniory před nebezpečími, která na ně číhají, a která je mohou potkat i v bezpečí jejich domova. Může se jednat například o neznámou osobu, která se je může snažit obelstít, případně jim i ublížit. Z tohoto důvodu je naprosto zásadní a důležité, aby senioři byli obezřetní ve vztahu k cizím osobám a neotevírali dveře každému, aniž by se předtím přesvědčili, kdo za nimi doopravdy je. Policisté seniorům samolepky předávají v rámci preventivních setkání, která jsou zaměřena především na jejich bezpečí. V rámci těchto setkání policisté seniory upozorňují na nebezpečí, která jsou spojena se vstupem cizích lidí do jejich domovů a apelují na ně, aby neotevírali každému člověku, který se u jejich domovů objeví. Dále seniorům zdůrazňují, že se nemusí bát zavolat na linku tísňového volání 158 a oznámit zde pohyb podezřelých osob, které se snaží vniknout do jejich obydlí nebo do obydlí kohokoliv jiného.

Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v letošním roce zapojili také do série edukativních divadelních představení Smolař, což jsou představení zaměřená na seniory a jejich bezpečí. Policisté zde společně s herci Horáckého divadla Jihlava vystupují, přičemž seniorům v průběhu hry a po jejím skončení poskytují formou besedy cenné preventivní rady a informace, a to zejména o tom, jak nejlépe předejít tomu, aby nebyli okradeni. Scénář hry odráží nejčastější legendy, kterými se pachatelé této trestné činnosti snaží seniory oklamat a vylákat z nich peníze nebo jiné cenné věci. Cílem představení je zábavnou formou seniory upozornit na to, jaká úskalí na ně číhají a v neposlední řadě jim také poskytnou informace o tom, jak se zachovat v případě, že by se dostali do nějaké nepříjemné životní situace.

nprap. David Linhart, vrchní inspektor

5. prosince 2019

