Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Střet tří vozidel

ŽĎÁRSKO: Při nehodě došlo ke zranění šesti osob

V neděli 14. května krátce před pátou hodinou odpoledne přijali policisté na integrovaném operačním středisku oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo v katastru obce Stržanov. Devatenáctiletý řidič jedoucí směrem k obci Žďár nad Sázavou s osobním vozidlem Honda po projetí zatáčky přejel do protisměru, kde se střetl s osobním vozidlem Škoda a následně bylo vozidlo Honda odmrštěno na vozidlo Volkswagen, které jelo směrem na obec Stržanov. Vozidlo Honda se po střetu s volkswagnem převrátilo na střechu a zůstalo mimo komunikaci. Při dopravní nehodě došlo ke zranění šesti osob, z nichž byla jedna osoba leteckou záchrannou službou transportována do brněnské nemocnice, další čtyři osoby byly převezeny zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice v Novém Městě na Moravě. Policisté provedenou dechovou zkouškou u řidičů požití alkoholu vyloučili. Škoda, která při nehodě vznikla, byla předběžně vyčíslena na 630 tisíc korun. Místo nehody policisté ohledali a zadokumentovali. Případ dopravní nehody šetří policisté z dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

15. května 2023

