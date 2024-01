Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Sprejery policisté dopadli

JIHLAVSKO: Škoda se pohybuje kolem 200 tisíc korun

Policisté dopadli skupinku mladíků, kteří v Jihlavě během přibližně hodiny posprejovali řadu objektů a způsobili tak předběžně vyčíslenou škodu za 200 tisíc korun. Všichni čtyři byli pod vlivem alkoholu, přičemž jednomu z nich ještě nebylo ani osmnáct let. Mladistvý chlapec přitom měl přes dvě promile alkoholu. Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Dále také šetří, kdo požití alkoholu osobě mladší osmnácti let umožnil.

V polovině minulého týdne přijali policisté kolem třetí hodiny ráno na tísňové lince oznámení o zjevně opilých mladících, kteří se pohybovali směrem k ulici Erbenova a byli velmi hluční. Policisté ihned vyjeli na místo. Čtyři mladíky v krátké době nalezli a šetřením zjistili, že při procházení městem mladí muži neobtěžovali okolí pouze hlukem. Zůstaly za nimi totiž sprejovými barvami poničené fasády domů a majitelům škody.

Všichni mladíci byli pod vlivem alkoholu, naměřené hodnoty se u nich pohybovaly od necelého promile do 2,34 promile alkoholu v dechu. Provedenou kontrolou policisté navíc zjistili, že je mezi nimi jeden, kterému ještě nebylo ani osmnáct let. Mladistvému chlapci při dechové zkoušce naměřili hodnotu přes dvě promile. Policisté odvezli všechny čtyři mladíky na oddělení, kde si následně mladistvého převzali jeho rodiče. Dva opilí mladí muži dále putovali na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění a zbývající mladík, který měl necelé jedno promile, skončil v policejní cele.

Policisté vypátrali a zajistili sprejovou barvu, kterou mladí muži před dopadením odhodili. Prováděli rozsáhlé šetření, dokumentovali a ohledávali poškozené budovy, kontaktovali majitele a pátrali po dalších objektech, které se staly cílem opilých mladíků.

V lokalitě ulic Žižkova až Hamerníkova a ulic v jejich okolí došlo k posprejování desítky objektů, a to obrazci a nápisy. Jednalo se o různé objekty, jako například bytové domy, rodinný dům, stánek nebo zděný sloupek.

Policisté provedli následně s podezřelými mladými muži nezbytné procesní úkony a poté byli propuštěni.

Policisté provádějí další šetření. O případu informovali také odbor sociálně právní ochrany dětí.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

11. ledna 2024

