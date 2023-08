Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Sérii krádeží policisté objasnili

JIHLAVSKO: Obviněný muž se stíhaný vazebně

Za mřížemi skončil nenapravitelný recidivista, který se dopouštěl majetkové trestné činnosti, a zůstala za ním celková škoda za necelých 400 tisíc korun. Zaměřil se zejména na garáže, jeho cílem se ale stal i rodinný dům a restaurace. Krádeží se dopustil na Jihlavsku, dále Havlíčkobrodsku a také Jindřichohradecku. Podezřelého muže i s jeho komplicem dopadli policisté minulý týden v Jihlavě. Kriminalisté zahájili trestní stíhání obou zadržených, dvaatřicetiletý muž byl na podaný návrh vzat do vazby.

Objasnit trestnou činnost se jihlavským kriminalistům podařilo na základě jejich perfektního operativního šetření. Dostali se na stopu podezřelého muže, kterého spojovaly krádeže na různých místech. Státní zástupce vydal souhlas s jeho zadržením a pátrání po muži netrvalo dlouho. Minulý týden byli totiž kriminalisté úspěšní. Oba podezřelé muže nalezli v nočních hodinách v Jihlavě v lokalitě ulice Okružní. Jeden z nich se postaral ještě o dramatický závěr. Nejdříve se muž snažil ujet na elektrokoloběžce, tu následně odstavil a ve svém pokusu zmizet pokračoval ještě útěkem. Přesto policisté muže dopadli a zadrželi. Oba zadržené muže odvezli na oddělení, kde byli umístěni do policejních cel.

Kriminalistům se podařilo vypátrat a zajistit i podstatnou část odcizených věcí, které byly schované na různých místech.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání dvaatřicetiletého muže. „Zadržený muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže, přičemž činem byla způsobena větší škoda,“ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již opakovaně odsouzen za různorodou trestnou činnost, včetně násilné a drogové. Odpykal si i nepodmíněný trest odnětí svobody. Z věznice byl propuštěn vloni na podzim a až do roku 2026 je ve zkušební době podmíněného propuštění.

Muž je obviněn z toho, že se v období od března dopustil šesti krádeží v různých objektech, z toho ve čtyřech případech v Jihlavě, jednou na Havlíčkobrodsku a jednou na Jindřichohradecku. V Jihlavě se vloupal do garáží na ulicích Na Vyhlídce a Havlíčkova, majitele připravil o nářadí, rybářské pruty a jiné věci. V jednom případě způsobil škodu za 130 tisíc korun. Na konci června se vloupal do restaurace, odkud si odnesl trezorek s penězi a tabákové výrobky. Dále se v Jihlavě dopustil ještě krádeže v obchodním domě. V květnu se v obci na Jindřichohradecku vloupal do garáže a odcizil věci za více než 150 tisíc korun. Mimo jiné si odvezl motocykl, který následně policisté vypátrali na Jihlavsku. V polovině července se obviněný muž společně se svým komplicem vloupal do rodinného domu ve Svatém Kříži a odcizili různé nářadí.

Podstatnou část odcizených věcí kriminalisté vypátrali a můžou se tak vrátit zpět jejich majitelům.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho poté odvezli do věznice.

Za trestnou činnost může být potrestán až pětiletý pobyt za mřížemi.

Druhý zadržený muž je obviněn ze spáchání trestného činu krádeže spáchané ve spolupachatelství, stíhán je na svobodě. Také on byl v minulosti již opakovaně soudně trestán, zejména za majetkovou trestnou činnost. Hrozí mu tříletý trest odnětí svobody.

Případ kriminalisté dále vyšetřují.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

2. srpna 2023

