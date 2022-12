Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Série vloupání objasněna

HAVLÍČKOBRODSKO: Muž je obviněn ze tří trestných činů

Havlíčkobrodští kriminalisté dopadli muže, který se vloupal do různých objektů na Havlíčkobrodsku a ve dvou případech i na Jihlavsku. Mezi odcizené věci patřilo i sportovní vozidlo Porsche. Svým jednáním způsobil škodu přes dva a půl milionu korun. Obviněn byl ze spáchání tří trestných činů a na podaný návrh byl vzat do vazby. Muži hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi.

Policisté jednotlivé případy prověřovali a precizním šetřením se jim podařilo získat informace k pachateli, kdy následně zjistili i jeho totožnost. Muže důvodně podezřelého ze spáchání nejen krádeží vypátrali policisté ve středu 7. prosince v obci na Jihlavsku. Čtyřiatřicetiletého muže z Prahy zadrželi a odvezli ho na oddělení policie k provedení příslušných procesních úkonů. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího zločinu krádeže dílem ve stádiu pokusu v jednočinném souběhu s pokračujícím přečinem poškození cizí věci a z přečinu porušování domovní svobody,“ řekl mjr. Bc. Jan Pfeffer, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti již soudně trestán. Poslední trest výkonu odnětí svobody vykonal na jaře loňského roku.

Muž je obviněn z toho, že se od srpna do prosince dopouštěl trestné činnosti na Havlíčkobrodsku a Jihlavsku. V druhé polovině srpna muž za užití násilí vnikl do prostoru prodejny stavebnin v Havlíčkově Brodě, kde odcizil finanční hotovost a různé pracovní nářadí. K odvozu odcizeného zboží využil vozidlo s přívěsem, které bylo zaparkováno v areálu firmy. K dalším čtyřem případům vloupání došlo v měsíci listopadu, a to v Havlíčkově Brodě, Světlé nad Sázavou a ve Štokách. V Havlíčkově Brodě se muž vloupal do dalšího areálu firmy, kde překonal oplocení objektu a poté vnikl do prostoru prodejny a kanceláří, kdy tyto prohledal a z nalezených pokladen odcizil především finanční hotovost. Muž se také pokusil vloupat do prodejny ve Světlé nad Sázavou, kde obviněný vylezl na střechu budovy a do střechy vytvořil otvor, ale dovnitř se mu dostat nepodařilo. K dalším sedmi případům krádeží došlo v prosinci. Na začátku prosince obviněný vnikl do areálu firmy v Havlíčkově Brodě, kde se za užití násilí dostal do garáže, otevřel vrata a odcizil zde zaparkované neuzamčené vozidlo Porsche, které až do svého zadržení užíval a ukrýval v obci na Jihlavsku. V této obci si dále vyhlédl u rodinného domu vozidlo Volkswagen, kdy z domu odcizil klíče k vozidlu a poté i samotný automobil. Tento následně využil k odcizení přívěsného vozíku a ve druhém případě dojel do Havlíčkova Brodu a zde za vůz připojil karavan, který taktéž odcizil.

Odcizené věci se muž snažil po krádeži zpeněžit a získanou finanční hotovost používal pro svoji potřebu. Policisté také zajistili věci, u kterých vzniklo podezření, že byly použity při páchání trestné činnosti.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na osm let.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

16. prosince 2022

