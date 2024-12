Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Řidič způsobil dopravní nehodu

JIHLAVSKO: Muž měl uložený zákaz řízení a byl pod vlivem drog

Nehodu s překvapivým průběhem a vyústěním řešili policisté v pátek 6. prosince v Jihlavě. Během dopoledne byla v souvislosti se sněžením dopravní situace na silnicích komplikovaná a na mnoha místech byly komunikace obtížně průjezdné. Před desátou hodinou jel řidič policejního vozidla v civilním provedení po ulici Brtnická, kde zastavil z důvodu vzniklé kolony před sebou. Řidič vozidla Škoda Fabia před ním ale náhle začal couvat, protože se chtěl s automobilem na silnici otočit, a do policejního vozidla narazil. Dopravní nehodu tak začali řidiči řešit a na místo mířili také dopravní policisté. Ke zranění nedošlo. Dechová zkouška byla u obou řidičů negativní. Při kontrole řidiče fábie policisté ale zjistili, že nemá za volantem co dělat. Jednalo se totiž o čtyřiatřicetiletého muže, který má od léta na základě rozhodnutí správního orgánu uložený mimo jiné zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do druhé poloviny příštího roku. Dále byl u řidiče vozidla Škoda Fabia pozitivní test na zjištění ovlivnění návykovou látkou, který ukázal přítomnost amfetaminu. Lékařskému vyšetření se tento řidič bezdůvodně odmítl podrobit. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Při dopravní nehodě vznikla předběžně vyčíslená škoda za patnáct tisíc korun. Řidič vozidla Škoda Fabia je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a dále závažného přestupkového jednání na úseku dopravy. Případ policisté prověřují, dopravní nehodu a veškeré její související okolnosti šetří.

por. Bc. Jana Kroutilová

9. prosince 2024

