Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Řidič od dopravní nehody ujel

HAVLÍČKOBRODSKO: Policisté zjistili, že muž má platný zákaz řízení.

Havlíčkobrodským kriminalistům se podařilo vypátrat řidiče, který odjel od dopravní nehody, ke které došlo v říjnu v katastru obce Maleč u Chotěboře. Podezřelým je jednatřicetiletý muž z Havlíčkobrodska.

V pondělí 14. října po jedné hodině odpoledne přijali policisté oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo mezi obcemi Čečkovice a Maleč. Řidič vozidla Renault Master přejel do protisměrné části komunikace a srazil cyklistu jedoucího opačným směrem. Cyklista po střetu upadl i s kolem do příkopu a utrpěl zranění. Řidič dodávky na místě nezastavil a pokračoval dál v jízdě. Dvaačtyřicetiletý sražený cyklista došel k nedaleké čerpací stanici, kde požádal o pomoc. Přivolanou leteckou záchrannou službou byl transportován do jihlavské nemocnice. Řidič dodávky se mezitím vrátil na místo nehody, cyklistu nikde neviděl, pouze v příkopu nalezl kolo cyklisty, které naložil do vozidla, včetně uraženého zpětného zrcátka, a aniž by přivolal policii, opět odjel.

Místo dopravní nehody policisté ohledali a zadokumentovali. Precizním šetřením se jim podařilo dostat na stopu podezřelého muže. Na základě prověřování tak policisté zjistili, že jednatřicetiletý řidič má na základě rozhodnutí okresního soudu od dubna letošního roku vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, který by mu měl skončit až na jaře příštího roku. Muž se k dopravní nehodě doznal a uvedl, že kola, které po nehodě cyklistovi odcizil, se druhý den zbavil. Cyklistovi vznikla předběžná škoda na odcizeném horském kole ve výši 20 tisíc korun. Další škoda vznikla na vozidle Renault.

Případ policisté prověřují pro podezření ze spáchání tří trestných činů, a to neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku, maření výkonu úředního rozhodnutí a krádeže. „Jednatřicetiletému muži z Havlíčkobrodska za trestnou činnost hrozí trest odnětí svobody až na pět let.“ řekl mjr. Mgr. Martin Kovařík, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisařka

1. listopadu 2024

vytisknout e-mailem