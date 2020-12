Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Řidič byl obviněn ze spáchání trestného činu

TŘEBÍČSKO: Při dopravní nehodě zemřel ve vozidle spolujedoucí

Řidič vozidla, který o uplynulém víkendu na Třebíčsku havaroval, byl obviněn ze spáchání závažného trestného činu. Muž řídil vozidlo pod vlivem alkoholu a drog, automobil byl ve špatném technickém stavu, řidič jel příliš rychle a to vše vedlo k tragickému konci. Při dopravní nehodě zemřel ve vozidle spolujedoucí. Kriminalisté zahájili trestní stíhání devatenáctiletého muže, na podaný návrh byl vzat do vazby.

K tragické dopravní nehodě došlo v sobotu 12. prosince na silnici první třídy číslo 23 na úseku mezi Náměští nad Oslavou a obcí Vladislav. Oznámení o havarovaném vozidle, které se nacházelo mimo vozovku, přijali policisté před půl sedmou ráno. Na místo ihned vyjela zdravotnická záchranná služba, policisté a hasiči. Následky dopravní nehody byly tragické, spolujedoucí z vozidla Mazda utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl. Zraněný řidič byl zdravotnickou záchrannou službou převezen na ošetření do nemocnice, kde byl hospitalizován. Policisté u něho provedli dechovou zkoušku, při které devatenáctiletému muži naměřili hodnotu jedno promile alkoholu. Pozitivní byl u něho také test na zjištění ovlivnění návykovou látkou. U muže byl proveden odběr biologického materiálu k dalšímu odbornému zkoumání.

Policisté provedli šetření. Na místo tragické nehody vyjel také kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování. Prověřování převzali třebíčští kriminalisté. Provedli ohledání, zadokumentování a zajištění stop. Na místě byl přítomen také soudní znalec. Na automobilu Mazda byly užity zimní pneumatiky s nedostatečnou hloubkou dezénu a vozidlo nemělo platnou technickou kontrolu. Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání nedbalostního trestného činu a provedli prověřování za účelem zjištění příčiny a všech souvisejících okolností vážné nehody.

Řidič byl následující den z nemocnice propuštěn. Policisté muže důvodně podezřelého ze spáchání trestného činu zadrželi a byl umístěn do policejní cely. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání zadrženého muže. „Devatenáctiletý muž byl obviněn ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti, přičemž při činu hrubě porušil ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Muž byl obviněn z toho, že z důvodu jeho nebezpečného způsobu jízdy došlo ke smrti spolujedoucího ve vozidle. Jako řidič jel s automobilem Mazda ve směru od Náměště nad Oslavou. Nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem a dopravně technickému stavu pozemní komunikace a technickému stavu vozidla, při nájezdu do zatáčky vyjel mimo komunikaci, kde vjel na svodidla. Poté automobil přerazil a vyvrátil strom, do dalšího vzrostlého stromu narazil a poté bylo vozidlo odhozeno pod mez na travnatou plochu. Nehoda si vyžádala život sedmnáctiletého spolujedoucího, který těžkým zraněním podlehl. K tíži jde řidiči také pozitivní hodnota alkoholu i testu na drogy a rovněž špatný technický stav vozidla, se kterým jel.

Devatenáctiletý muž byl dále v minulosti již řešen v rámci přestupkového řízení v souvislosti s požíváním alkoholu.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Tragickou nehodu kriminalisté dále vyšetřují. Podstatné budou mimo jiné také výsledky odborného zkoumání.

„Za trestný čin usmrcení z nedbalosti lze uložit trest odnětí svobody na dva roky až osm let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů.

Opětovně zdůrazňujeme, že je nutné, aby se řidiči chovali zodpovědně. Alkohol a drogy za volant rozhodně nepatří. Zvláště u mladých řidičů je někdy problém v jejich nesmyslné touze po adrenalinu a riskování, které ale můžou vést i k tragickému konci. Je třeba si případné následky uvědomit předem a jezdit bezpečně, ne litovat až v době, když už je pozdě. Kromě samotného řidiče je třeba, aby se chovali zodpovědně také lidé v jeho okolí. To znamená člověku, který je pod vlivem alkoholu nebo drog, vozidlo nesvěřovat, snažit se mu v jízdě rozumným způsobem zabránit a určitě k němu do auta nesedat. Řidič, který je pod vlivem alkoholu nebo drog, neohrožuje jen sebe ale i všechny, kteří se ocitnou v jeho okolí.

15. prosince 2020

