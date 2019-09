Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté odhalili pachatele krádeže

HAVLÍČKOBRODSKO: Policisté případ řeší ve zkráceném přípravném řízení

Chotěbořští policisté sdělili dvěma mužům ve věku dvaatřicet a jednatřicet let podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Oba muži jsou podezřelí z toho, že v období od března do poloviny července letošního roku násilím vnikli v Chotěboři na neoploceném pozemku do skříňové nástavby od nákladního vozidla a postupně odtud odcizili kolem jednoho metráku elektrokabelů. Majiteli tak vznikla škoda kolem osmnácti tisíc korun. Policisté na místě provedli ohledání, šetření a zadokumentování. Na základě získaných poznatků a informací se jim pachatele podařilo odhalit. Oběma mužům policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání uvedené trestné činnosti, za což jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

25. září 2019

