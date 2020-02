Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Policisté objasnili sérii krádeží jízdních kol

TŘEBÍČSKO: Muž byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů

Kriminalisté třebíčského územního odboru objasnili ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Třebíč sérii krádeží jízdních kol. Kromě krádeží v různých objektech pachatel využíval také situace, kdy mu lidé nabízející k prodeji své ojeté jízdní kolo, poskytli před slíbeným zaplacením kolo na „zkušební jízdu“, ze které už se ale nevrátil. V jednom případě získal muž tímto způsobem mobilní telefon. Kriminalisté podezřelého muže zadrželi a zahájili jeho trestní stíhání. Dvaatřicetiletý opakovaně soudně trestaný recidivista z Olomoucka byl obviněn ze spáchání dvou trestných činů.

Muže důvodně podezřelého ze spáchání majetkové trestné činnosti kriminalisté zadrželi tento týden v Třebíči. Vypátrali ho v ranních hodinách na ulici v části Horka - Domky a zadržený muž skončil v policejní cele. Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař jeho trestní stíhání. „Dvaatřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže, přičemž byla činem způsobena větší škoda,“ řekl npor. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality. Obviněný muž byl v minulosti za spáchanou majetkovou trestnou činnost již opakovaně soudně trestán a má za sebou i pobyt za mřížemi. Uložený nepodmíněný trest odnětí svobody si naposledy odpykal na začátku loňského roku, kdy byl propuštěn z věznice za krádeže.

Muž byl obviněn z toho, že odcizil v Třebíči v pěti případech jízdní kolo a v jednom mobilní telefon. Při své trestné činnosti využíval také nabídek prodeje věcí zveřejněných lidmi z Třebíčska na sociální síti. Vloni na konci listopadu přitáhl mužovu pozornost inzerát nabízející k prodeji mobilní telefon. S prodávajícím se muž prostřednictvím komunikace na sociální síti dohodl na koupi a následně se sešli v Třebíči. Obviněný muž si telefon vzal, prodávajícímu řekl, že mu peníze donese, dal mu drobnou zástavu a odešel. Mobilní telefon ani peníze už jeho majitel poté neviděl. Série pěti krádeží jízdních kol následovala v průběhu první poloviny února. V prvních třech případech muž kola odcizil na různých místech Třebíče, a to na zahradě rodinného domu, z uzamčené sklepní koje a z garáže bytového domu. Ke zbývajícím dvěma případům došlo na konci minulého týdne. Při obou krádežích muž opět využil inzerátů zveřejněných na sociální síti. S prodávajícím se dohodl na koupi a poté se sešli v jednom případě na parkovišti u obchodního domu a v druhém na ulici. Prodávající v obou případech na místo kolo přivezli, obviněný muž se zdůvodněním, že před zaplacením provede „testovací jízdu“ s jízdním kolem odjel a už se nevrátil. Majitelé tak o svá kola přišli.

Celková škoda, která majitelům jízdních kol a mobilního telefonu vznikla, přesáhla částku padesát tisíc korun.

Odcizené věci muž většinou ihned prodával dalším lidem v jiném kraji a peníze používal pro svoji potřebu. Jedno z odcizených jízdních kol policisté vypátrali v bazarovém obchodě. Kolo zajistili a následně si ho převzal zpět jeho majitel.

Obviněný muž je stíhán na svobodě, případ kriminalisté dále vyšetřují. „Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let,“ dodal vedoucí třebíčských kriminalistů Milan Špaček.

V souvislosti s tímto případem policisté opět apelují na občany, aby byli obezřetní a dbali na ochranu svého majetku. Při prodeji věcí je nutné trvat na zaplacení smluvené částky již při předání. Je důležité si uvědomit, že totožnost kupujícího nezaručí jeho profil na sociální síti, pod kterým zde vystupuje, a osobní setkání s kupujícím či předání zástavy nemusí být záruka, že se jedná o seriózního člověka a prodávající se nestane obětí podvodníka.

Dále je u bytových domů nutné důsledně zavírat všechny vstupní dveře do objektu, včetně přístupu do garáží a sklepních prostor. U uložení cenných věcí na zahradách rodinných domů je vždy lepší volit místo v uzamykatelných objektech a opět pokud je to možné zamykat přístupové cesty na pozemek.

